Başkan Çınar, ''Yerli ve Milli Üretimde Önde, Örnek İlçe Olacağız''

“SAYIN BAKANIMIZIN AÇIKLADIĞI TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİNİ DESTEKLEYECEK CİDDİ YATIRIMLAR YAPACAĞIZ”

Malatya ve Yeşilyurt’un tarımsal faaliyetlerde gelişmesine öncülük edecek farklı temalı projeleri yeni dönemde hayata geçireceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Doğal su kaynaklarıyla birlikte verimli topraklara sahip Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun değerli tarım arazilerini yerli üretime katkı sağlayacak seviyeye ulaştırmak için yeni dönemde ciddi yatırımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları içerisinde yer alan Tarımda Milli Birlik Projesine katkı sağlayıp, yerli ve milli üretimde önde ve örnek olmamızı sağlayacak projelerimizi halkımızla buluşturmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlçemizde hayvancılığı teşvik ve vatandaşlarımızın daha taze ve sağlıklı ürünlere, daha ucuza erişebilmeleri için ‘Yeşil Gıda Et-Süt İşleme Tesisleri’ kuracağız. Bununla birlikte henüz yaş olan meyveler, sebzeler veya süt ürünleri tarzındaki hızlı bozulan tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretiminden tüketimine kadar geçen sürede soğuk bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Belediye olarak kuracağımız ‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu’ ile başta üreticiler olmak üzere vatandaşlarımıza, ürünlerini uzun süre uygun koşullarda muhafaza etme imkânı sunacağız. İlimizin iklim koşulları sadece bir sezonda üretim yapmaya elverişli olduğundan, yılda birden fazla ürün alabilmek ve vatandaşlarımıza kaliteli ürünü ucuza sunabilmek amacıyla ‘Yeşil Gıda Seracılık’ faaliyetlerimizi başlatacağız. İlçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerimizin açık ve kapalı işyerlerimiz aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacak ‘Doğal Ürünler Pazarı’ projemizi halkımızla buluşturacağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızı açmakla bir anlamda tarıma ve hayvancılığa da destek vermiş olacağız. Hem üreticiye hem tüketiciye önemli avantajlar sağlayacak olan Doğal Ürünler Pazarımızda sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tarımsal gıdaların ilk elden satışı yapılacaktır. Esnaflarımızın nezih ve modern şartlarda ticaretini sürdürmesi, hemşerilerimizin de sağlıklı ve güvenli ortamlarda alış verişini yapması adına ilçemizin farklı bölgelerine semt pazarları kuracağız.” dedi.

“YEŞİLVADİ (BEYLERDERESİ) BARAJ GÖLETİ, MİLLİ VE YERLİ EKONOMİYE CİDDİ KATKI SUNACAK”

Yeşilvadi (Beylerderesi) Baraj Göletinin tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacağını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak yapım aşamasında elimizden gelen desteği verdiğimiz, DSİ Genel Müdürlüğü uhdesinde yapımı devam eden Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajımız, tarım arazilerine ulaştıracağı sulama suyunun yanı sıra içme suyu ihtiyacının da karşılanmasına ciddi katkılar sunacaktır. Temeli atıldığı ilk günden beri inşaat çalışmalarını yakından takip ettiğimiz barajımızda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 lira katkı sağlaması hedeflenen barajımızın hizmete girmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmesinin yanında Malatya ekonomisinin daha da güçlenmesine ve yaşam standartının yükselmesine vesile olacaktır.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)