Başkan Çınar, “Yeşilyurt İçin Birlikte Karar Verelim”

“VAATLERİMİZİ TEK TEK YERİNE GETİRMENİN HUZURU İÇERİSİNDEYİZ”

Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binasında gerçekleşen ‘ Şahnahan Mahalle Meclisi’ Tanıtım Toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri sırasında ki vaatlerinden olan ‘Mahalle Meclisleri’ projesini vatandaşlarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ORTAK AKIL VE KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ”

Vatandaşlara verdikleri sözleri hızlı ve planlı bir çalışmayla yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu fazlasıyla yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. ‘Mahalle Meclisleri’ seçim döneminde yapmayı taahhüt ettiğimiz projelerimiz arasında yer almaktadır. Buradaki temel amacımız; yerelde Yeşilyurt’u toplumun tüm kesimleriyle, hemşerilerimizle hep birlikte yönetmektir. Bu projemizle mahallelerde oluşturacağımız temsilcilerin yapacakları değerlendirmeler ışığında sorunlara anında müdahale edeceğiz. Belediye ile mahalleler arasında sıkı bir iletişim ağı kurmaya yönelik güzel bir adım atmış olacağız. Son dönemlerde gerek fiziksel gerekse de sosyal, çevresel, kültürel ve sanatsal yönden gelişen Yeşilyurt’umuzun yakaladığı büyüme trendinin temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz güzel iletişim ve diyalog vardır. Halkın görüş ve düşüncelerini önemseyen, belediye kapılarını toplumun tüm kesimlerine sonuna kadar açan, farklı görüş ve düşünceleri almayı asla ihmal etmeyen bir hizmet anlayışına sahibiz. İlçemizin her mahallesinde hizmet belediyeciliğimizin imzasını görebilirsiniz, tabii ki bunları daha fazla geliştirmek, artan ihtiyaçlara binaen yeni hizmetler üretmeye devam etmekteyiz. Seçim döneminde Yeşilyurt’umuzun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 Vizyonuna ulaşmasını sağlayacak 45 adet farklı ve dikkat çekici yeni projemizi açıklamıştık. Bu projelerimizden 27 tanesinde büyük bir mesafe aldık, bazılarını gerçeğe dönüştürüp vatandaşlarımızla buluşturduk. Diğer projelerimizi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Halkla yerel yönetimler ve kurumlar arasında köprü vaziyeti görecek olan Mahalle Meclislerimiz, topluma daha yakın olabilmek için, mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale edebilmek için hem bizim belediyemizle ilgili hem de diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili sorunların çözüme kavuşturabilmek adına başlattığımız bir projedir. Meclislerimizde yer alacak olanların büyük gayretleri ve çabaları, ortaya koyulacak farklı öneriler hizmetlerimizde bize yol göstericisi olacaktır. ‘Mahalle Meclisi’ projemize Şahnahan’da başlamakta bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti, resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar, imamlar, üniversite öğrencileri ve gönüllü insanlardan oluşan mahalle meclisimiz, ayda bir kez bir araya gelerek mahallenin genel ihtiyaçları, sıkıntıları ve önerileri raporlaştırıp bize ulaştıracak. Malatya’nın batı tarafında yer alan, güzel ve şirin bir mahallemiz olan Şahnahan’ın alt ve imarla ilgili yaşadığı sorunların aşılması adına bizlerde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Birinci, ikinci ve üçüncü organizenin devamı niteliğinde ki bu mahallemiz hızla gelişirken, söz konusu eksikliklerinde de giderilmesiyle burası daha farklı ve güzel bir görüntüye kavuşacaktır. Mahalle Meclisleriyle birlikte alacağımız kararları birlikte verip, birlikte Yeşilyurt’u yöneteceğiz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızın daha güçlü bir zemine oturmasına neden olacak bu meclislerimize katılarak Malatya ve Yeşilyurt’umuzun gelişmesine fikir ve önerileriyle katkıda bulunacak herkese duyarlı ve hassas yaklaşımlarından dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim.”diye konuştu.

KURSİYERLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediyesi, İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile Şahnahan Yeşilkonak’ta açılan Halı Kursu, Sürü Yönetimi, Arıcılık, Bahçe Bakımı ve Dikiş-Nakış kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tanıtım Toplantısı ve Sertifika Törenine eşi Semra Çınar ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra İŞ-KUR Müdürü Vahap Toman, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün ve diğer yetkililerle birlikte Şahnahan Yeşilkonak kursiyerlerinin hünerli ellerinden çıkan eşsiz ürünlerin yer aldığı sergiyi gezip, kursiyerleri tebrik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)