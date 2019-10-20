Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Gençlik Hakları Çalıştayı’ Programında Gençlerle Buluştu

“YEŞİLYURT BÜYÜK BİR AİLEDİR, KENT KONSEYİMİZDE BU AİLENİN FİKİR MUTFAĞIDIR”

Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetlerde markalaştığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizi böylesine verimli ve güzel bir projeden dolayı tebrik ederken, 30 farklı Gençlik Meclisinden gelen genç kardeşlerimizi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin kendilerini en iyi ve en doğru şekilde yetiştirmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için de bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizle bu alanda açıkçası marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizi örnek yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Gençlerimizin gelecekte akademik anlamda başarılı olmalarının yanı sıra ahlaklı ve düzgün karakterle yoğrulmuş bir hayat yaşamaları en büyük arzumuzdur. Gençlerimizin güzel ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri, kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için Millet Kıraathanelerimizi, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizi, Gedik Kültür Merkezimizi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizi, Yeşilyurt Kent Konseyimizi, Çocuk Trafik Eğitim Merkezimizi, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyemizi, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizi, Mesut Özil Spor Kompleksimizi hizmete sunduk. Birçok yerel yönetim, bu yatırımları örnek alınıp uygulamaktadır. Birçok ilçe belediyesinde Kent Konseyi yokken bizler 2016 yılında Yeşilyurt Kent Konseyimizi kurduk, Kadın ve Gençlik Meclisimizi aktif hale getirdik.Bizler dinamik ve hareketli bir ilçe olduğumuz için bu tür yatırımları ihtiyacımız olduğuna karar verdik ve büyük bir gayretle böylesine verimli ve özel mekanları hizmete sunduk. Merkezlerimizdeki doluluk oranının her geçen gün yükselmesi bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Sosyal, kültürel ve eğitim düzeyi yüksek olan Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelini bu tür yatırımlarla daha nitelikli hale getirmekteyiz.Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Yeşilyurt’u halkımızla birlikte yönetelim, birlikte hareket edelim, birlikte büyütüp geliştirelim, güzelleştirelim,tarihi ve doğal güzelliklerini beraber tanıtalım, yöresel ürünlerini beraberce tanıtalım ve anlatalım, var olan kültürümüzü birlikte daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla kurulmuştur.Kent Konseyimizin çatısı altında bugüne kadar çok başarılı çalışmalar yapıldı, güzel projeler uygulandı, hemen hemen her hafta farklı bir organizasyon yapılıyor. Bu faaliyetlerde Yeşilyurt’un değişimine katkı sağlıyor. Kentimizi farklı alanlarını geliştirmek ve değiştirmek, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik, sanatsal ve çevresel alanlarda farklı projelerin oluşmasına katkı sağlamak, insanları bu projelerden haberdar etmek amacıyla kurduğumuz Kent Konseyimizin çatısı altında hizmetlerine devam eden Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizde lisans ve doktora çağında ki öğrencilere yönelik çok güzel ve verimli eğitim programlarına ev sahipliği yapıyoruz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitelerimizde kurduğumuz Medeniyet ve Sanat Topluluklarında farklı illerden kentimize gelen öğrenci kardeşlerimizle birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz. Özel günlerde ki etkinliklerimizi Kent Konseyi aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt büyük bir ailedir, Kent Konseyimizde bu ailenin fikir mutfağıdır. Çünkü bu çatı altında sivil toplum kuruluşları yetkilileri, mahalle muhtarları, bilim adamları, akademisyenler bir araya gelip projeler üretiyorlar. Bizlerde bu projeler arasından Yeşilyurt’umuzu güçlendirecek, dikkat çekici ve farkındalık yaratacak olanları tercih ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla Kent Konseyimizde bir araya gelip fikir alış verişi yapıyoruz. Anket çalışmalarından kamuoyu yoklamalarına kadar farklı alanlarda verimli hizmetler sunan Kent Konseyimizde açtığımız sanatsal, kültürel ve eğitim kurslarımıza hemşerilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 farklı Gençlik Meclisi üyesinin Gençlik Meclisi Çalıştayı ile bir arada olması farkındalık yaratacağı gibi, farklı fikirlerin ve düşüncelerin hayata geçmesine neden olacaktır. Bizlerde sizlerin bu düşünceleriniz ve projelerinden en güzel şekilde yararlanacağız. Gençlerimizin düşünceleri, öneri ve tespitleri bizleri farklı hizmetler yapmaya teşvik edecektir. Bu verimli organizasyonda emeği geçen herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)