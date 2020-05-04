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04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:22

Başkan Çınar, Yeşilyurt Tv’de Yayınlanan ‘Şans Küpü’ Yarışmasını Sundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal paylaşım sitelerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt Tv’de yayınlanan ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip, yarışmacılara sorular yöneltti.

Başkan Çınar, Yeşilyurt Tv'de Yayınlanan ‘Şans Küpü' Yarışmasını Sundu
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Yarışmacılar, keyif dolu anların yaşandığı programda karşılarında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. ‘Şans Küpü’ yarışmasıyla zamanlarının daha keyifli geçtiğini ifade eden izleyiciler, Başkan Çınar’a teşekkürlerini gönderdiler.

“YEŞİLYURT TV, EV ORTAMLARINA RENKLİLİK VE CANLILIK GETİRDİ”

Yeşilyurt TV’nin en hareketli ve ilgi gören programlarından ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına katılarak izleyicilerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak vakitlerini evde geçiren vatandaşların gündelik hayatlarına Yeşilyurt Tv aracılığıyla renklilik getirmeye çalıştıklarını söyledi.

“HEM BİLGİLENDİREN HEM DE NEŞELENDİREN BİR YARIŞMA”

Yeşilyurt TV’nin yayına girdiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasının içerik açısından insanları hem bilgilendirdiğini hem de neşeli anların yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

“İZLEYİCİLERİMİZLE BULUŞMAK, ONLARLA HEMHAL OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Yeşilyurt’un her alanda mutlu, huzurlu ve refah içerisinde olması adına çalıştıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öncelikle şu anda bizleri izleyen tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı gönderiyorum. Şans Küpü yarışması da gerçekten keyifli geçiyor, izliyorum ve beğeniyorum. Değerli izleyicilerimizle buluşmak ve sohbet etmek için stüdyoya geldim. Keyifli ve neşe dolu bir yarışmada olmak, izleyicilerimizle bu vesileyle görüşmek beni ziyadesiyle memnun etti. Tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Aylarını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor ve sıkıntılı günlerden geçerken bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan değerli hemşerilerimize bu dönemde sosyal paylaşım sitelerimiz ve Yeşilyurt TV üzerinden yaptığımız kaliteli yayınlarla onları keyiflendirmeye ve neşelendirmeye çalışıyoruz. Sadece kentimizde değil dünyada ve ülkemizin farklı noktalarında yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaşan güzel yayınların altına imza atan, emek sarf eden herkesi bir kez daha kutluyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak sloganımız ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’tur’. İlçemizi her alanda mutlu ve huzurlu kılmak adına farkındalık yaratan ve örnek hizmetlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR SORULARI SORDU, HEDİYELERİ DAĞITTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra yarışmaya katılan izleyicilerle sohbet ettikten sonra hazırlanan soruları yöneltip, doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler gönderdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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