Başkan Çınar, ''Yeşilyurt’u Dünyaya Tanıtacak Dev Bir Yatırım''

BAŞKAN ÇINAR, BEYLERDERESİNDEKİ YATIRIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam eden Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajındaki son durumu yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin de yer aldığı Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajının 622 hektarlık tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayacak olmasının yerli üretim seferberliğine sağlanacak en ciddi destekler arasında yer aldığını söyledi.

“BARAJIMIZ TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Malatya ve Yeşilyurt’un tarımsal faaliyetlerinin gelişmesine önemli kazanımlar sağlayacak olan Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajında ki su miktarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Çınar, “ ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi ile Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Fiziki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle bölgede takip edilen ilçelerin başında gelen Yeşilyurt’umuzu bu iki dev yatırım sayesinde tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde bulunan tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacak olan Yeşilvadi ( Beylerderesi ) Barajımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları içerisinde yer alan Tarımda Milli Birlik Projesine de büyük kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Kırsal bölgelerimizde ki tarım arazilerine ulaştıracağı sulama suyunun yanı sıra içme suyu ihtiyacının da karşılanmasına ciddi katkılar sunacak olan barajımızda depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 660 bin 200 lira katkı sağlaması hedeflenen barajımızın hizmete girmesi çiftçilerimizin yüzünü güldürmesinin yanında Malatya ekonomisinin daha da güçlenmesine ve yaşam standartının yükselmesine vesile olacaktır. Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem projelerimiz arasında yer alan tarımsal yatırımlara farklı bir yer ayırmıştık. Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajımızla birlikte yeni dönemde hizmete sunacağımız, ‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu’, ‘Üreticiden Tüketiciye’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’ ve ‘Doğal Ürünler Pazarımız’ ile çiftçimizi destekleyip, yerli ve milli üretimin daha fazla ön plana çıkması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt’umuzu yerli üretimde önde ve örnek ilçe konumuna bu tür yatırımlarla ulaştıracağız” diye konuştu.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKINI YAPIYORUZ”

Bir milyon 350 bin metrekare alan üzerinde hizmete girecek olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına ciddi katkıları olacağını hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna ulaştıracak dev yatırımlar arasında yer alan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük şehir parkı özelliğine sahip ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projemizde bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine önemli kazanımlar sağlayacak hizmet alanlarına sahip olacaktır. Şehrimizin farklılıklarına ve sosyal zenginliklerine değer katacağına inandığımız projemiz içerisinde tematik parklarımıza ayrı bir önem vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 200 bin metre²’si tamamlanan projemizin farklı noktalarına yapacağımız müzeler ve çeşitli park alanlarımız dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz bu iki dev yatırımla Yeşilyurt’un adını tüm dünya duymuş olacaktır. Bu vesileyle tarımsal alanlarımızı daha aktif hale getirecek, çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, bölgemizdeki ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacak olan barajımızın yanı sıra, bölgemizin sosyal, ekonomik, ticaret ve kültürel gelişim düzeyine büyük bir farkındalık kazandıracak olan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projemizin hayata geçmesi için desteklerini sürdüren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğüne, kurum ve kuruluşlarımıza hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. ” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)