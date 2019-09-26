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26 Eylül 2019 Perşembe 14:28

Başkan Çınar, “Yeşilyurt’u Hafızalara Yerleştiriyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bursa’da 4.Anadolu Günlerinden en güzel şekilde istifade ediyoruz. Tarihi güzelliklerimizi ve kadim medeniyetimizi ziyaretçilerimizle paylaşırken, yöresel lezzetlerimizi ikram ediyoruz. Yeşilyurt bir nevi gelen misafirlerimizin zihinlerine yerleştiriyoruz.” dedi.

Başkan Çınar, 'Yeşilyurt'u Hafızalara Yerleştiriyoruz”
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“MALATYA’MIZIN KÜLTÜRÜNÜ, LEZZETLERİNİ VE HOŞGÖRÜSÜNÜ BURSA’YA TAŞIDIK”

Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından düzenlenen Bursa 4. Anadolu Günlerinin kendileri adına çok iyi geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kentlerin ve ilçelerin daha fazla tanınmasına aracılık eden bu tür festivaller, fuarlar ve tanıtım günlerine katılmaya büyük önem veriyoruz. Bursa’da 4. Anadolu Günlerinde stant açarak Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini, kadim medeniyetini, tarihi ve turistik mekânlarını, yemeklerini, tatlılarını, doğal yapısını, örf, adet, gelenek ve göreneklerini misafirlerimize tüm yönleriyle anlatıyoruz. Türkiye’nin en şirin ve en güzel yerleşim yerlerinden olan Yeşilyurt’umuzu tarihsel ve kültürel mirasını buraya taşıyarak daha fazla tanınmasını sağlıyoruz. Milletvekillerimize, Vali ve Belediye Başkanlarımızın yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılım gösteren kurum ve kuruluşlarımızın değerli yetkililerine Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun eşsiz lezzetlerini ikram ederek, bu güzellikleri bire bir yaşamalarını sağlıyoruz. Bu tür tanıtım etkinlikleri, kentimizin ve ilçemizin turizm potansiyeline büyük bir katma değer sağlayacaktır. Kültür, tarih ve medeniyet şehri olan Malatya’mız, Anadolu’nun mozaiğini yansıtan değerlere sahiptir. Malatya’mızın kültürünü, lezzetlerini ve hoşgörüsünü Bursa’ya en güzel şekilde taşıdık. Tabii ki ülkemizin her noktasında farklı bir güzellik hâkimdir, işte bu güzelliklerin bir araya getirip tanıtılması, aktarılması kültüre ve tarih zenginliklerimizin daha da kökleşmesine ve gelecek nesillere taşınmasına aracılık edecektir. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelenlerin birbirlerini tanımaları, kültürel ve tarihsel zenginliklerin tanıtılması medeniyet tasavvurunun güçlü bir zemine yerleşmesine vesile olmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak burada olmaktan büyük bir gurur duymaktayız. Bursa 4.Anadolu Günlerinin düzenlenmesinde emeği geçen Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve BİLDEF’e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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