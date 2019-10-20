Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuz Gelişimi Ve Değişimiyle Örnek Bir İlçedir”

BAŞKAN ÇINAR, YEŞİLYURT’TAKİ BÜYÜK DEĞİŞİMİ ANKARA’DA ANLATTI

“Ekonomi ve Kentleşme” temasıyla TEPAV, TOBB Üniversitesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdeal Kent Dergisi ortaklığında TEPAV Binasında gerçekleşen 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresine davet edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçesindeki büyük değişimi katılımcılarla paylaştı.

“HER ALANDA MAKSİMUM DÜZEYDE BÜYÜYEN BİR İLÇE OLDUK”

Yeşilyurt’un var olan güçlü potansiyelini farklı ve dikkat çekici yatırımlarla gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Anadolu’nun en şirin ve güzel yerleşimlerinden olan, gerek örf, adet gelenek ve görenekleri, gerekse de tarihsel geçmişi ve kadim medeniyle farklı özellikleri içerisinde barındıran Yeşilyurt’umuz, 2014 yılından bugüne kadar her alanda büyük bir değişime uğramıştır. 5.5 yıllık hizmet dönemimizde Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek anlamında kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü alt ve üst yapı yatırımlarından sosyal yaşam alanlarına, kaldırımlardan bisiklet yollarına, cep otoparklarından meydan düzenlemelerine kadar çok farklı alanlarda ciddi hizmetler sunduk.

Yeşilyurt’un kent kimliğine zarar verecek, gündelik yaşamı zorlaştıracak, kültürel ve tarihi değerlerimize zarar verecek hiçbir şeye asla müsaade etmedik, bundan sonrada aynı kararlı duruşumuzu sergilemekten asla ve katiyyen ödün vermeyeceğiz. Yeşilyurt’u tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, tabiatı ve geçmişten gelen örf, adet, gelenek ve göreneklerine uygun, geçmişle bugün, bugünle gelecek arasında sağlam bir kentleşme metoduna sahip olmasını önemsiyoruz.

Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için açıkladığı seçim manifestosunda üzerinde özenle durduğu ‘Benzersiz Şehirler’ hedefine ulaşma noktasında 5.5 yıllık hizmet dönemimizde yakaladığımız ivmeyi, ilçemizin doğal yapısına değer katacak, gündelik hayatı kolaylaştıracak, sürdürülebilir yaşam olanaklarını geniş kesimlere ulaştıracak yeni projelerimiz ve yatırımlarımızı tek tek hizmete sunuyoruz. Sosyal, şeffaf ve katılımcı belediyecilik bizim ana prensibimizdir. Belediye kapıları da, gönlümüz ve yüreğimizde halkımıza hep açıktır. Meclis toplantılarımızı ve ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz, vatandaşlarımızla gerek makamda gerekse de evlere yaptığım ziyaretlerde sık sık görüşüyoruz. Mahalle muhtarlarımıza çok büyük önem veriyoruz, onların görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz, fikirlerini hizmetlerimize yansıtıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz sözünü verdiğimiz zamanda mutlaka yerine getiriyoruz. Malatya’nın en büyük ilçesi olup, 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuz bu süre zarfı içerisinde gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de Sosyal Yaşam Alanları, Muhtar Evleri, Millet Kıraathaneleri, Gedik Kültür Merkezi, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, Bilgi Evi, Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırma Merkezi, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi ve Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi devasa yatırımlara kavuşmuştur. Cumhurbaşkanımızın vaadi olan Millet Kıraathanesi sayısını ilçemizde 5’e yükselttik. Halkımızın hangi alanda ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı doğru, kalıcı ve güzel yatırımlarla hizmetine sunduk. Sürekli gelişim, yenilik ve değişim bizim hizmetlerimizin temelinde yer almaktadır. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yaparken ilçemizi özellikle eğitim, sanat, kültür, çevresel ve tarımsal projelerimizle marka halinde getirdik. Sosyal sorumluluk projelerimiz gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerekse de sivil toplum ve meslek örgütleri tarafından ödüllere layık görülmesi, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir. Yatırımlarımız ve projelerimiz birçok yerel yönetim tarafından örnek alınıp uygulanması bizleri gururlandırmaktadır.

İlçemizin eski yerleşim yeri olan, tarihi ve medeniyetiyle gerçekten görülmesi gereken bir bölgemiz olan Çırmıktı’mıza ve o bölgeye özgü eşsiz yöresel lezzetlerimizi, kahvaltılarımızı, tava ve tencere yemeklerimiz gastronomi dünyasına kazandırmak adına ‘Lezzet Vadisi’ projemizi başlattık. Kentimizin plakası 44 olduğu için 44 çeşit kahvaltımızı daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla Çırmıktı’da ki tarihi tescilli evlerimizi restore ederek yeniden iç ve dış turizme kazandıracağız. Yapımını tamamladığımız Butik Otelimiz ve diğer tarihi konaklarımızda yöresel lezzetlerimizin hem satışını hem de tanıtımını yapacağız. Böylelikle yerli ve yabancı turistler, gezginler ve gurmelerinde dikkatini çekmiş olacağız. İlçemizdeki tarihi cami, köprü ve evleri restore ederek ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkarken, buradaki tarihi zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmuş olacağız. Bölgemizde müze ihtiyacını karşılamak adına Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemizi hizmete sunduk, yeni askeri teçhisatları yerleştireceğiz. Tekstil, Gastronomi ve Kent Belleği müzelerimizi yakın zamanda hizmete sunacağız. Çoban Müzemiz ile Cezaevi Müzemizi Gedik Kültür Evinde hizmete sunduk. Bunun yanı sıra bölgemizin en büyük sosyal yaşam alanı olan 1 milyon 350 bin metrekare alana sahip ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projemiz için çok yoğun çalışıyoruz. Malatya’nın batı tarafında yer alan, bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına büyük bir farklılık getirecek olan bu parkımız tamamlandığı zaman Yeşilyurt’umuzun yaşadığı büyük değişim daha net ortaya çıkacaktır. Yapımı devam eden Beylerderesi Baraj Göletimizin de hizmete girmesiyle kırsal alanlarımız daha fazla suyla buluşacağı için yerli üretim projelerimizin farklılığı daha net görülecektir.Yeni dönemde tarımsal projelere ağırlık verdik ve ilçemizin yerli üretimde örnek olabilmesi içinde Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projemizi hayata geçirdik. Seramızda ürettiğimiz ürünlerden yaptığımız kurutmalık ve salçalarımıza halkımız çok büyük rağbet gösterdi, ürünler satışa çıktığı anda tükendi.

4 ay gibi kısa sürede beklentilerimizin üzerine sonuçlar almak bizi mutlu etti. Yazıhan bölgemizde kurduğumuz domates üretim alanında çok güzel sonuçlar aldık. İlçemiz tarımsal arazilerin fazla olduğu bir bölge olduğu için bu alanları verimli değerlendirmek ve yerli üretime kazandırmak adına da güzel yatırımlar yapıyoruz. Doğal Ürünler Pazarımızı yakında açacağız, kırsal bölgelerde ki çiftçilerimizi bu projeyle destekleyeceğiz. Hemşerilerimiz kırsal bölgelerimizde yetişen eşsiz ürünlere bu pazarımız aracılığıyla kolay ve rahat bir şekilde ulaşacaktır. Seracılık faaliyetlerimizi kışında sürdürmek adına Güneş Enerjili Sera projemizi ilçemize kazandıracağız, çalışmalarda sona yaklaştık, yakında ihaleye çıkacağız. Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde halı dokuma kursları açtık, bazı bölgelerimizde arıcılık ve inek sağma kurslarımız hizmet vermektedir. Kırsal bölgelerimizde ki bağ ve bahçelerin yollarını sathi kaplamayla düzenli hale getirdik, yol çalışmalarımız çiftçilerimizin yüzünü güldürmüş, tarımsal alanlarımız da hareketlilik olmuştur. Tarım ve sanayi alanında verimli bir yapıya sahip olan ilçemizin kırsal bölgelerine yeni yatırımlarımızla farklı bir ufuk açmaya çalışıyoruz. İlçemizin sekiz farklı mahallesine spor alanları kurmak adına büyük mesafe aldık, yakında onları da hizmete sunacağız. Bugüne kadar halkımıza neyi vaat ettiysek onun fazlasını yaptık, asla ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgemizin eşit seviyede büyümesine özen gösterdik.82 mahallemizin tamamına aynı kalitede ve nitelikte hizmet götürdük. Halkımız bizden memnundur, gittiğimiz her yerde dualarla, güler yüzle karşılanıyoruz. Bunun sebebi de işimiz aşk ve sevdayla yapıyoruz. Bizim için zaten bir dua bir güler yüz yeterlidir.

En önemlisi de gönüllere hitap edebilmektir. Ben makamda oturmayı çok sevmem sürekli sahada halkımızla, esnaflarımızla iç içeyiz. Mahalle komisyonları kurarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz, projelerimizi fikir alış verişiyle ilçemize kazandırıyoruz. Zorda olan, dara düşenin elinden tutuyoruz, ayağa kaldırıyoruz, yardım ediyoruz. İlçemizde yaşlı, kimsesiz hemşerilerimizin ev ve kişisel bakımlarını ‘Baştâcı’ projemizle yapıyoruz, engelli vatandaşlarımıza evde eğitim hizmeti götürüyoruz. Bizler kadim medeniyetimizden aldığımız güç ışığında, edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri karşılıklı fikir alış verişleriyle harmanlayarak bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimari anlayışla Yeşilyurt’un yeniden inşaasını sürdürmekteyiz. Her alanda biz varız, halkımız neyi talep ediyorsa onu yerine getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden sporcusuna kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni ve özel mekânlar sunarak Yeşilyurt’ta yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı ve farklı olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettirmekteyiz. Gelecek nesillere ‘Mutlu Bir Yeşilyurt’ bırakmak hedefindeyiz, bu hedefe ulaşmak içinde çok çalışıyoruz. Ancak daha yolun başında olduğumuzu biliyoruz ve buna göre yarınımızın bugünümüzden daha iyi olması adına, Yeşilyurt’un kimliğine yakışan şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye önem veriyoruz.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)