Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuz Günden Güne Büyüyor, Gelişiyor”

Karakavak ve Aşağıbağlar mahallelerinde devam eden yol açma ve sıcak asfalt serimi hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz her geçen gün daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Daha ferah ve daha nezih bir Yeşilyurt için ilçemizin dört bir tarafına kaliteli hizmetler ulaştırmaktayız.” diye konuştu.

YEŞİLYURT’UN BÜTÜN BÖLGELERİNDE HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR

Kontrollü ve sistemli bir şekilde rekor düzeyde asfaltlama ve yol açma çalışmaları yaparak ilçedeki farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarını her geçen gün güçlendiren Yeşilyurt Belediyesi, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi yaşam standartını yükselten hizmetlerine ara vermeden sürdürüyor.

Asfalt kaplama çalışmalarına ilçenin dört bir tarafında devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, nüfus bakımından en hareketli bölgeler arasında yer alan Karakavak ve Aşağıbağlar mahallelerinde ki ulaşım ağını daha güçlü kılmak, araç ve yaya trafiğindeki akıcılık seviyesini yükseltmek adına belirlenen yatırımları tek tek hayata geçiriyor.

BAŞKAN ÇINAR, FINISHER MAKİNASINA BİNDİ, SICAK ASFALT DÖKTÜ

Her iki mahallede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdikten sonra finisher makinesine binerek sıcak asfalt döktü.

“ULAŞIM AĞIMIZI KALİTELİ YATIRIMLARLA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Hızlı, kaliteli ve yoğun tempoda gerçekleştirdikleri çalışmalardaki en önemli amaçlarının ‘Daha yaşanabilir ve daha modern bir Yeşilyurt’ olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “‘Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik’ anlayışı doğrultusunda ilçemizin her bölgesinde yol standartlarını iyileştirip ulaşım ağını daha güçlü bir zemine yerleştirmek adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Karakavak ve Aşağıbağlar mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledik. Karakavak Çağatay sokağımızda 450 metre, Gökkuşağı sokağımızda 100 metre, Bahçelievler sokağımızda ise 150 metrelik kısımlarda tam kaplamalı sıcak asfalt seriyoruz. Aşağıbağlar mahallemizin farklı caddelerinde ise gerek sıcak asfalt serimi gerekse de yol bakımlarını özenle sürdürmekteyiz. Daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Hep söylüyoruz; Yeşilyurt’umuz günden güne büyüyor ve gelişiyor. Biz yaşadığımız şehre, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. Yeter ki hemşerilerimiz konforlu yollara kavuşsun ve ulaşımda sıfır sorunu yakalayalım, biz uyumadan, dinlenmeden her daim halkımızın emrindeyiz. Yeşilyurt’umuzun en uç noktasında bile vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin son yıllarda ki yatırımlarla yakaladığı kaliteli ve güzel yaşam olanaklarını planlı ve sistematik çalışmalarımızla daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Bizler sürekli işimizin başındayız, ekiplerimiz 7/24 çalışıyor ve girmedik mahalle bırakmıyorlar. Hemşerilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“HEDEFİMİZ; DAHA FERAH VE DAHA NEZİH BİR YEŞİLYURT”

Yeşilyurt’un bu tür yatırımlarla her geçen gün büyüyüp geliştiğini hatırlatan Başkan Çınar, “ İlçemizin en ücra noktasından şehir merkezine kadar bütün yaşam alanlarında asfalt tamiratından tam kaplama sıcak asfalta, sathi kaplamadan stabilize yol çalışmasına kadar geniş yelpazede çalışarak Yeşilyurt’ta ki yaşam kalitesini her geçen gün daha iyi noktaya ulaştırıyoruz. Daha ferah ve daha nezih bir Yeşilyurt için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu arada çalışmalar sırasında bizlere gösterdikleri sabır ve verdikleri destek için esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bize inanıyor ve güveniyor. Biz de onları mahcup etmemek için tüm gücümüzle çalışacağız, hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kırkpınar ve Tohma mahallelerinde ki sathi kaplama çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Çınar, Oluklu, Gözene, Cumhuriyet Örnekköy, Yalınkaya, Dilek, Aşağıbağlar ve Karakavak bölgelerinde ki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mahalle ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler verip, sohbet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)