İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:25

Başkan Çınar, “Yollarımızın Konfor Seviyesini Yükseltmek İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”

Kırkpınar mahallesinde tamamlanan sathi kaplama ve kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kırkpınar mahallemizin bulunduğu bölgede 8,5 km’lik sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak ulaşım ağının kalitesini yükselttik. İlçemizin tüm bölgelerindeki trafik akışını daha konforlu hale getirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Çınar, 'Yollarımızın Konfor Seviyesini Yükseltmek İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

BAŞKAN ÇINAR’A KIRKPINAR MAHALLESİNDE YOĞUN İLGİ


Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde devam eden sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, kaldırım yenileme, taş duvar ve perde duvar çalışmalarına büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kırkpınar mahallesinde büyük bir sevgiyle karşılandı.
 

“KIRKPINAR MAHALLEMİZİN YOLLARINI SATHİ KAPLAMAYLA STANDARTINI YÜKSELTTİK”
 

Yeşilyurt’un bütün bölgelerindeki yaşam standartını yükselmek adına nitelik seviyesi yüksek, kalıcı yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin bütün bölgelerinde çok hummalı bir şekilde çalışarak, ulaşım ağımızın kalitesini her geçen gün daha güzel bir seviyeye yükseltiyoruz. Kırkpınar mahallemizi ziyaret ederek burada gerçekleşen kilit taşı ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledik. 2019 yılı yatırımlarımız arasına aldığımız 8,5 km’lik yolumuzu sathi kaplama çalışmasıyla güzel bir görüntüye ulaştırdık. Hemşerilerimiz artık daha güvenli ve sağlıklı yollarda yolculuk yapabilecekler. Ayrıca mahallemizin meydanını kilit parke taşı döşemesiyle güzelleştirdik.  Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen, yol gösteren ve yardımlarını eksik etmeyen başta mahalle muhtarımız olmak üzere mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun kalması, dua etmeleri ve güzel sözlerle bizi ağırlamaları hizmet aşkımızın artmasına neden olmaktadır. Biz halkımızın refahı ve huzuru için mesai mefhumu tanımadan, sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek adına mesai arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 7/24 hizmet prensibiyle çalışacağız, koşturacağız, ilçemizi her alanda kalkındırmak adına hizmet üreteceğiz. Bir dua, bir güzel söz, bir tebessüm bizim için yeterlidir. Buradaki hizmetlerimiz Kırkpınar mahallemize ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder, “Sizler Geleceğimizin Teminatısınız” Başkan Güder, “Sizler Geleceğimizin Teminatısınız”
Evlenmek İçin 09.09.2019’u Seçtiler Evlenmek İçin 09.09.2019’u Seçtiler
Yazıhan’da Kapya Biber Tarla Günü Yazıhan’da Kapya Biber Tarla Günü
Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu Tamamlandı Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu Tamamlandı
Güder Erdoğan’ın Mitingi İçin Malatya’lılardan Destek İstedi Güder Erdoğan’ın Mitingi İçin Malatya’lılardan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül’de Malatya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül’de...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Güder, “Sizler Geleceğimizin Teminatısınız”
2019-2020 Eğitim öğretim yılı başladı. Eğitim öğretim yılı başlaması münasebeti ile Battalgazi...

Haberi Oku