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31 Ekim 2019 Perşembe 14:21

Başkan Çınar, “Zenginliklerimizi Farklı Yatırımlarla Dünyaya Kazandıracağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tarihsel geçmişi, kadim medeniyeti, misafirperver insanları, yöresel lezzetleri ve tarih kokan yerleşim alanlarıyla farklı bir atmosfere sahip Çırmıktı’mızın geçmişten bugüne kadar gelen zenginliklerini farklı ve dikkat çekici yatırımlarla tüm dünyanın beğenisine sunacağız.” diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Zenginliklerimizi Farklı Yatırımlarla Dünyaya Kazandıracağız”
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BAŞKAN ÇINAR, TARİHİ KONAKLARI VE TERZİ DERESİNDEKİ AYDINLATMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki tarihsel yapının muhafaza edilmesi, korunması ve gelecek nesillere taşınması için yatırımlara farklı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıktı Hıroğlu mahallesinde ki Tarihi Tescilli Evlerin Restorasyon Projesi ile Terzi Deresinde devam eden yenileme, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

“ÇIRMIKTI’MIZI TOPYEKÜN AYAĞA KALDIRIP, DÜNYANIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ”

Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, tarihsel ve medeniyet ruhuna yakışacak projelerle var olan eşsiz zenginlikleri ön plana çıkarmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. İlçemizin her noktası ayrı bir değer taşırken, bu güzellikleri aslına uygun olarak restore ederek günümüzden gelecek kuşaklara taşınmasına ayrı bir önem veriyoruz. Kendi içerisinde çok farklı bir tarihsel ruh ve medeniyeti barındıran, yöresel lezzetleri ve kadirşinas insanlarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken bir bölge olan Çırmıktı’mızın bu zenginliklerinin daha fazla tanınması için yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde yer alan Tarihi Tescilli Evlerimizi Butik Otel, Millet Kıraathanesi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi, yöresel ürünlerin hem satışının hem de tanıtımının yapılacağı mekânlara dönüştürerek yerli ve yabancı turizme kazandırmak adına büyük bir mesafe aldık. Butik Otelimizin restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanırken, diğer binalardaki restorasyon çalışmaları sürmektedir. Tarihi Tescilli Konaklarımız hizmete girdiği andan itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına yürekten inanıyorum, çünkü her yönüyle ilçemizin tarihsel ruhuna ve kültürüne yakışan, tüm zenginliklerimizi ön plana çıkaracak bir tasarımla burayı hizmete sunacağız. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayabilecek fonksiyonel özelliklere sahip olacak Konaklarımız yaşayan tarihimizin en güzel yansıması olacaktır. Bununla birlikte ‘Lezzet Vadisi’ projemiz kapsamında bu bölgeye has kahvaltılıkları, etli ve sulu yemeklerimizi gastronomi dünyasına kazandırmak için farklı projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Çırmıktı ile Gündüzbey Yeşilkonaklarımızda açtığımız ehram dokuma, biçki, dikiş nakış, halı dokuma ve seramik çini işlemeciliği gibi kurslarımız sayesinde bölgemizin kendisine has el sanatlarını yaşatıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle birlikte aslına uygun olarak restore ettirdiğimiz Tarihi Kebir Camimiz, iç ve dış tasarımıyla bölgemize farklı bir güzellik kazandırmıştır. Keza Gündüzbey mahallemize her yönüyle modern ve nezih alanlara sahip sosyal yaşam alanı kazandırmak için projemizi tamamladık, bu bölgemizdeki trafik yükünü hafifletmek adına yeni dönem vaatlerimizden olan 61 araçlık otopark projemizi tamamladık. Kadim Çırmıhtı'mızın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi Sosyal Tesislerimizi 'Macera Parkı ve Sosyal Tesis' projemizle turizme kazandıracağız. Farklı bir mimari bakış ve tasarımla baştan aşağıya yenilenerek hizmete girecek olan tesislerimiz, bölgedeki canlılığı artırarak ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşam düzeyine önemli değerler katacaktır, bu değerli proje içinde hazırlıklarımız sürmektedir. Ayrıca bölgemizin doğal güzelliklerinin içerisinde bulunan, Kebir Camimizin yan tarafında ki Terzi Deresindeki peyzaj yenileme, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Kanalımızın etrafında bulunan yürüyüş alanlarının daha aktif olabilmesi, hareketlenmesi ve vatandaşlarımızın burayı daha fazla tercih etmesi için kanal dekoratif uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu ve benzeri diğer projelerimiz ve hizmetlerimizle kadim Çırmıktımızı topyekün ayağa kaldırıp, kendi içerisindeki eşsiz zenginliklerini tüm dünyanın beğenisine sunmuş olacağız. Yatırımlarımızla hem ilçemizin tarihsel geçmişini ve kadim medeniyetini ön plana çıkartmış olacağız hem de kent ekonomisine de katkı sunmuş olacağız. Dünyanın farklı yerlerinden ülkemizi ziyaret edecek olan yabancı turistler ve gurmeler, Yeşilyurt ile bu vesileyle tanışmış olacak ve tüm güzelliklerimizi bire bir yaşayacaktır. ” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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