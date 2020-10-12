Başkan Çınar’dan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Ve Atatürk Haftası Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletine duyduğu güven ve inancı ile başlattığı Milli Mücadeleyi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle yâd ediyoruz.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, “Türk milletini ve vatanımızı yok olma tehlikesinden kurtarıp, bizlere özgür ve hür bir şekilde yaşadığımız güzel bir vatan emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin ve bizlerin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahiptir.

Aramızdan ayrılışının 82. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir vesile olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyetini onun gösterdiği hedeflere ulaştırma konusunda muhasebe yapmamız için de bir fırsattır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla, milletimizin inanç ve hürriyet sevdası, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur.

Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk milletine önderlik yaparak Anadolu'yu yeniden vatan haline getiren, milleti kendi iradesine sahip çıkma gücüne kavuşturan büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.” ifadelerinde bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)