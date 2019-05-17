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17 Mayıs 2019 Cuma 16:48

Başkan Çınar’dan 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlayan bağımsızlık hareketi, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılıp milli mücadelemizin zaferiyle sonuçlanmıştır. 100 yıl önce yakılan istiklal meşalesi ülkemizi ilelebet aydınlatacaktır” dedi.

Başkan Çınar'dan 19 Mayıs Mesajı
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kutlama mesajında; “Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gün olan 19 Mayıs 1919 günü tarihimizde çok müstesna bir yeri sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atmış, bu adımın ardından verdiği mücadeleyle dünyaya örnek olmuştur.

19 Mayıs, Türk Ulusu için sonsuzluğa uzanan süreçte önemli bir dönüm noktası olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bağımsızlık ve özgürlük savaşının fiilen başladığı 19 Mayıs, Türk milletinin uyanışıdır.

Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlere emanet edilmiştir. Bu emanete layığı ile sahip çıkmış olan Türk gençliğinin, bundan sonraki dönemlerde de bu görevini en güzel şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyoruz.

Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkânlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken; gençlerimize bu günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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