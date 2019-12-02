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02 Aralık 2019 Pazartesi 13:05

Başkan Çınar’dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ Mesajı

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseleceğine inanıyorum.” dedi.

Başkan Çınar'dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü' Mesajı
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yazılı mesajında; 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi açısından yapılması gerekenlerin dünya çapında gündem oluşturması bakımından oldukça önem arz ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “Hayata, engelleri ile tutunmaya çalışan bütün kardeşlerimizin yanında olup, onların daha kaliteli ve daha yüksek standartlarda bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin görevi, hepimizin vicdanıdır.

Çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmanın temel öğelerinden biri de, engellilerin toplumsal yaşama dâhil olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki bir toplumun engellilerinin iş ve sosyal hayata katılma oranı o toplumun olgunluk seviyesini belirler. Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan düzenlemelerle eğitim hizmetlerinden sağlık, bakım ve istihdam olanakları gibi pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atılarak, büyük ve güçlü Türkiye’miz her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır.

Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkândan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Onların yardıma değil sevgiye ihtiyaçları olduğunu düşünerekten, onlara sevgiyle kucak açılıp şefkat gösterilmelidir.

Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum. “ dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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