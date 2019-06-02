İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Haziran 2019 Pazar 15:14

Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Bayramını, insanların birbirine yakınlaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.” dedi.

Başkan Çınar'dan Ramazan Bayramı Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; “Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı' nızın hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ın biz müminlere bir hediyesi olan Ramazan Bayramının bütün İslam coğrafyasında huzur ve sükunete vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı günlerinin; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, saygılar sunarım.”ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Çınar, ‘‘Bayram Süresince Halkımızın Emrinde Olacağız’’ Başkan Çınar, ‘‘Bayram Süresince Halkımızın...
Başkan Çınar, ‘‘Vatandaşlarımızın Refahı Ve Rahatlığı İçin Çalışıyoruz’’ Başkan Çınar, ‘‘Vatandaşlarımızın Refahı...
MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a...
Çalık, “Bundan sonrada milletimizin hizmetinde olacağız” Çalık, “Bundan sonrada milletimizin hizmetinde...
Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde ki Yeri Özel ve Farklıdır’’ Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güder,...

Haberi Oku