Başkan Çınar’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Bayramını, insanların birbirine yakınlaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; “Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı' nızın hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ın biz müminlere bir hediyesi olan Ramazan Bayramının bütün İslam coğrafyasında huzur ve sükunete vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı günlerinin; ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna; karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, saygılar sunarım.”ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)