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17 Nisan 2019 Çarşamba 10:59

Başkan Çınar’dan, Turgut Özal Ve Hamit Fendoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Çınar'dan, Turgut Özal Ve Hamit Fendoğlu İçin Başsağlığı Mesajı
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“TURGUT ÖZAL’IN HAYALLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE HAYATA GEÇECEKTİR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajda; “8. Cumhurbaşkanımız, Malatya’lı olmasından her zaman onur ve gurur duyduğumuz Rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. En büyük hayali dünyayla rekabet edebilen, kendi kararlarını alıp uygulayan, güçlü iç dinamikleri sayesinde bütün alanlarda gelişim kat eden bir güçlü ve büyük bir Türkiye olan Rahmetli Turgut Özal’ın bu hayalleri inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle hayata geçecektir. Hayatının tamamını Türkiye’mizin her alanda ilerlemesi ve büyümesine adayan, kısa zamanda hayata geçirdiği reformlarla herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir Türkiye için mücadele eden 8.Cumhurbaşkanımız, Hemşerimiz Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 26.Yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere aziz milletimize ve tüm Malatya’lı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

“HAMİT FENDOĞLU, CESARETLİ BİR SİYASETÇİ VE DEVLET ADAMIYDI”

Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu’nun ise cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak halkın gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden eski Milletvekillerimizden ve eski Belediye Başkanlarımızdan Rahmetli Hamit Fendoğlu, dönemin zor ve çetin şartlarına rağmen gece gündüz demeden Memleketi ve Malatya için çalışmış, hiçbir tehdide boyun eğmemiş, kimseden korkmadan doğru bildiği yolda yürüyen cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı görevleri sırasında cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 41.Ölüm Yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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