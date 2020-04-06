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06 Nisan 2020 Pazartesi 16:06

Başkan Çınar’ın Vaat Ettiği 45 Projeden 27’si 1 Yıl İçinde Hayata Geçti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 yılının 31 Mart’ında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna uygun hale getirmek adına hiç durmadan çalıştıklarını, seçimlerde yapmayı vaat ettikleri 45 projeden 27’sini bir yıl gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çınar'ın Vaat Ettiği 45 Projeden 27'si 1 Yıl İçinde Hayata Geçti
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“YEŞİLYURT’A HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ŞEREFTİR”

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar gece gündüz demeden Yeşilyurt’un her alanda gelişimi ve değişimi için çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşerilerimizle beraber, ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’u kararlı adımlarla geleceğe hazırlamak adına 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar hiç durmadan çalıştık ve yeni projelerimizi teker teker hizmete sunduk. Öncelikle bir yıl önce yapılan seçimlerde şahsımı böylesine ulvi göreve layık gören AK Parti Genel Başkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve oylarıyla bizi göreve getiren kıymetli hemşerilerimize bir kez şükranlarımı sunuyorum.319 bin 658’lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olup, Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’ta yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirecek hizmetlerimizle ilçemizi kalkındırmaya, unutulmuş değerlerimizi canlandırarak aydınlık geleceğimizi hemşerilerimizle birlikte inşa etmek adına bir günümüzü bile boş geçirmedik. Çünki; misafirperver, güler yüzlü ve kadirşinaz insanların huzur içinde yaşadığı, doğal ve tarihi güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Yeşilyurt’a hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Hoşgörü, paylaşım, dostluk ve kardeşliğin üst seviyede yaşandığı Anadolu’nun en şirin yerleşim yerlerinden olan bu güzel ilçeye ne kadar hizmet etsek azdır. Alanında uzman değerli mesai arkadaşlarımızın yanı sıra özverileri ve gayretlerini sürekli takdir ettiğimiz personellerimizin çalışmalarıyla bir yıl içinde azımsanamayacak ölçülerde başarılı işlerin altına imza attık. Üzerinden bir yıl geçen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimize yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden 27’sini tamamlamak bizim için gurur vesilesi olurken, hemşerilerimizin duaları ve destekleri her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Toplumun tüm kesimlerince paylaşım ve dayanışma içerisinde olup, birlikte hareket etme anlayışını en güzel örneklerini ortaya koyarak, her alanda örnek ve marka yatırımları Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, merkez-kırsal ayrımı yapmadan ilçemizin her noktasına aynı seviyede hizmet götürdük. Vatandaşlarımızla el ele gönüle olduk, halkımızın taleplerini dikkate aldık ve ihtiyaçlara cevap veren örnek yatırımlarla ilçemizi her alanda büyüttük. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok kıymetli ödüllerle taçlandırdığımız hizmetlerimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanlarımıza, Mahalle Muhtarlarımıza, esnaflarımıza, basın mensuplarımıza ve kıymetli hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Temelinde ‘Durmak Yol Yola Devam’ olan, ‘Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket’ düsturuyla güçlendirdiğimiz tükenmeyen hizmet aşkımızla ülkemize, kentimize ve ilçemize daha fazla hizmet etmek için bundan sonrada aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“PROJELERİMİZİ TEKER TEKER HİZMETE SUNDUK, BİR GÜNÜMÜZÜ BİLE BOŞ GEÇİRMEDİK”

Yeşilyurt’u tek bir alanda sınırlı tutmayarak her alanda gelişimine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “2019 Yılının 31 Mart’ından bugüne kadar omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek, bir günümüzü bile boş geçirmeden milletimize layık olabilmek için çaba sarf ettik. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaimize başlayarak geç saatlere kadar hiç durmadan çalıştık. Sürekli sahada halkımızla iç içe olduk. Gönüllere dokunmayı, yüreklerde iz bırakmayı öncelik haline getirdik. Gece gündüz demeden aşkla çalıştığımız dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Çalışma arkadaşlarımla birlikte halkımıza hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Tecrübemiz ve birikimimiz ile Yeşilyurt’umuza hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. “ dedi.

“GİDECEK ÇOK YOLUMUZ, ALACAK ÇOK FAZLA MESAFEMİZ VAR”

“Gidecek çok yolumuz, alacak çok fazla mesafemiz var” diyerek sözlerine devam eden Başkan Çınar, “Saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımlar, hizmetler ve projelerle Yeşilyurt’umuza geride bıraktığımız bir yıl içerisinde en güzel hizmetlerin gelmesi adına yoğun bir çalışma döneminden geçtik. Ancak bizler henüz yolun başında olduğumuzu biliyoruz.Kadınından gencine, yaşlısından çocuğuna, engellisinden dezavantajlı gruplarına kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt verecek yeni dönem yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuzu, Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirmekte kararlıyız. Çünkü bizler çalışmayı seven, şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarına hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş insanlarız. Yorulma ve dinlenme bilmeden, gece gündüz demeden milletimize en güzel hizmetlerin gelmesi için halkımızla el ele vererek modern, nezih ve kaliteli yarınlara el birliğiyle ulaşacağız. ‘Gönül Belediyeciliği’ esaslı sosyal sorumluluk projelerimizle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi ‘Gönül Vizyonu’ temalı projelerimizle taçlandırıp, hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, ellerinden tutmaya, acılarını paylaşıp, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. İlçemizi Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı ile çalışma tempomuzu artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Her şey daha huzurlu, daha mutlu ve daha refah, yaşam standardı yüksek Yeşilyurt için.” diye konuştu.

İŞTE GÖZ DOLDURAN 27 PROJE

  1. YENİ HİZMET BİNASI
  2. BEYLERDERESİ ŞEHİR PARKI
  3. YEŞİL GIDA MARKET
  4. YEŞİL GIDA SERACILIK
  5. AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ
  6. MEYDAN DÜZENLEMELERİ
  7. SEMT PAZARLARI
  8. GÜNDÜZBEY OTOPARK
  9. YEŞİLYURT KENTSEL TASARIM
  10. KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM
  11. SAVUNMA SANAYİ VE SAVAŞ MAKİNALARI AÇIK HAVA MÜZESİ
  12. MİLLET KIRAATHANELERİ
  13. GEDİK KÜLTÜR EVİ
  14. TEKSTİL MÜZESİ
  15. ÜNİVERSİTELİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
  16. DOĞAL ÜRÜNLER PAZARI VE EMANET ÇARŞISI
  17. KİRAZ FESTİVALİ
  18. ŞAHİNTEPESİ MACERA PARKI VE SOSYAL TESİSLERİ
  19. YAKINCA YAŞAM VE SPOR MERKEZİ
  20. MAHALLE MECLİSLERİ
  21. MİNİK KALPLER SOLMASIN
  22. BİLİM ŞENLİĞİ
  23. BİLİM ATÖLYESİ VE DEPREM EĞİTİM SİMÜLASYON MERKEZİ
  24. PORTATİF HAVUZ
  25. BUTİK OTEL
  26. YÖRESEL LEZZETLER
  27. YEŞİL FLAMA

SEÇİM VAATLERİ ARASINDA OLMAYIP ŞEHRİN İHTİYAÇLARINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERDEN BAZILARI

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ödül Alan Proje;

1.SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ

  1. Aşağıköy Mahallesindeki Tarihi Camimiz Restore Ediliyor.

350 YILLIK TARİHİ AŞAĞIKÖY CAMİİ RESTORASYONU

  1. Doğal ve Tarihi Zenginliklerimiz Bu Tür Yatırımlarla Gün Yüzüne Çıkacak

BEYLERDERESİ DERE YATAĞI ISLAHI

  1. Mâhkumların El Emekleri 279 Adet Eser, Özel Alanda Sergileniyor.

GEDİK (CEZAEVİ) KÜLTÜR MERKEZİ MÂHKUM EL SANATLARI MÜZESİ

  1. Yeşilyurt, Enerji Yatırımlarında Marka Olacak

5 BÖLGEYE GES (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) PROJESİ

  1. Yeşilyurt’taki Parklar Göz Kamaştırıyor

205 ADET PARK

  1. Çırmıktı’nın Eşsiz Güzellikleri Farklı Projelerle Ön Plana Çıkıyor

TERZİ DERESİ DERE ISLAHI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ

  1. Geleneksel Mimari ile Modern Dokunun Buluştuğu Proje

YENİ ÇIRMIHTI PROJESİ

  1. Mimari Gelişime Değer Katan Yeni Yerleşim Alanları

YEŞİLKÖY-2 KONUTLARI

  1. Yeşilyurt’un Tarihi Konaklarını Kültürel Yapılarına Uygun Olarak Restore Ediliyor

YEŞİLYURT TARİHİ KONAKLARI



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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