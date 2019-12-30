Başkan Güder, “2020 Battalgazi’nin Yatırım Yılı Olacak”

TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bölgede en çok izlenen TV kanalları arasında yer alan TRT KURDİ’nin bu haftaki canlı yayın konukları Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof.Dr.İlhan Geçit, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim görevlisi Asım Taş, Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Adil Culha oldu. Ahmet Yukuş’un sunuculuğunu yaptığı ‘Yerel Gündem’ programına katılan Başkan Güder, izleyicilere Malatya’nın ve Battalgazi ilçesinin güzellikleri hakkında bilgiler aktardı. Battalgazi Belediyesi’nde düzenlenen programda Battalgazi'nin tarihini, kültürünü, ekonomisini, demografik yapısını, turizmini, tarımını, yapılan yatırımlarla ve planlanan projeleri anlatan Başkan Güder, “Kozmopolit yapısıyla, Malatya'nın kalkınması anlamında tarihi dokusuyla ve tarımıyla Malatya'nın en önemli ilçesi Battalgazi ilçesidir. İlçemiz adına göreve geldiğimiz süreçte bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 yılı olacak” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİ İLÇESİ TARİH KOKAN BİR İLÇEDİR”

TRT KURDİ izleyicilerine bilgiler verirken Battalgazi ilçesinin tarihi dokusuna özel bir parantez açan Başkan Güder, “Battalgazi ilçemiz tarihi kokan bir ilçedir ve bu tarihi dokusuna ayrı bir parantez açmak gerekir. İlçemizde bulunan Tarihi Ulu Cami, Kale Surları, Kümbetler, Medreseler, Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ı ve Arslantepe Höyüğü geçmişten günümüze gelen en önemli eserlerimizdir. Özellikle Arslantepe'de yapılan kazılarda çok önemli tarihsel bulgulara rastlandı. Bu önemli tarihinin tüm dünyaya açılmasını istiyoruz. UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine alınması için başvurumuzu yaptık. Değerlendirme sürecini bekliyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine girmesi durumu, Hem Battalgazi'nin hem de bölgenin tanınması, gelişmesi anlamında çok önemli bir adım olacaktır. Ayrıca 2020 yılının ‘Arslantepe’ yılı olması için de çalışmalar yürütüyoruz. Arslantepe yılı olması halinde ülke içinde ciddi anlamda tanıtım yapmış olacağız. Biz istiyoruz ki; bütün insanlarımız Arslantepe'yi bilsin ve sahip çıksın. Arslantepe Höyüğü, Göbeklitepe ile birlikte bölgedeki iki önemli tarihi mekanlardan biridir” dedi.

“BATTALGAZİ İÇİN ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR”

Battalgazi ilçesi için önemli yatırım projelerinin olduğunu da vurgulayan Başkan Güder, şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemiz adına bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 yılı olacak. İlçe halkı için önemli projeler hazırlıyoruz. İlçenin öncelikli sorunlarından bir tanesi İmar konusuydu. Kısa süre içinde imar ile ilgili konularda çok önemli adımlar attık. İmarı çözmedikçe yatırımlarında pek anlamı olmuyor. Kısa süre içerisinde imarı sorun olmaktan çıkarıyoruz ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

“BATTALGAZİ İLÇEMİZ BÖLGEDEN GÖÇ ALAN BİR İLÇE”

Battalgazi ilçesinin göç alan bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Güder, kimseyi ötelemeden ve ayırt etmeden kucaklamaya çalıştıklarını da belirtti.

Başkan Güder, “Özellikle ilçemize Doğu illerinden çok fazla göç oluyor. Bu göç daha çok maddi durumu iyi olmayan ve işsiz kaldığı için göç eden insanlar. Biz onlara burada ev sahipliği yapıyoruz. Evlerine aş götürmelerini sağlıyoruz. Biz kimseyi ötelemeden ve ayırt etmeden kucaklıyoruz. Bizim memleketimize gelen herkesi kardeşimiz olarak karşılıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Hayır Çarşımız var. Bizler belediye olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz ancak imkanlarımız bazen yeterli olmuyor. Hayırsever vatandaşlarımızın daha fazla katkısına ve desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi de oluyoruz. Verilen yardımları son kuruşuna kadar hatta fazlasıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için Hayır Çarşısında ki arkadaşlarımız 7 gün 24 çalışma prensibi ile emek sarf ediyorlar. Zaten dinimizde de yardımlaşmak çok önemlidir. İlçemizde ve ilimizde bugüne kadar huzur bozan bir olay yaşanmadı ve bundan sonra da Rabbim nasip ederse yaşanmasına izin vermeyeceğiz.”

“İLÇEMİZ CİDDİ BİR ÜRETİM PAYINA SAHİP”

Bir sanayi kenti olan Malatya’nın aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu da ifade eden Başkan Güder, “Hepimiz yaptığımız çalışmalarla Malatya’mızın kendine yetebilen bir Malatya olması, Türkiye’nin kendine yetebilen bir Türkiye olabilmesi adına gayret sarf ediyoruz. Umut ve ümit ediyoruz ki inşallah yarınlar bugünlerden daha iyi olacak. Bu azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kayısı ve diğer tarım sektörlerinde Malatya’mız ve bununla birlikte Battalgazi ilçemiz ciddi bir üretim payına sahip. Dünyanın en güzel kayısıları bizim bölgede yetişiyor diyebiliriz. İlçenin büyük bir bölümünde kayısı yetişiyor ve dünyadaki birçok ülkeye gönderiliyor. Arzumuz, istediğimiz odur ki, bu üretim payının giderek artması, Malatya’mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in açıklamalarının ardından programın diğer konukları da, kendi alanlarında izleyicilere bilgiler aktardı. 1 buçuk saat süren program sonunda konuklar, TRT KURDİ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)