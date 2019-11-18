Başkan Güder, Abdal Musa Birlik Lokması Günü’ne Katıldı

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi’de gerçekleşen Lokma gününe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenerek burada lokma dağıtan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,’Dedelerimiz Malatya’mızın birer değerleridir. Malatya’mızı barış ve kardeşlik içerisinde insanların kaynaşmasına büyük vesileleri olmuştur” dedi.

BAŞKAN GÜDER:” BİZİ BİRLEŞTİRECEK OLAN TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK MİLLET , TEK DEVLET”

Lokma programında Abdal Musa Hazretleri gibi büyük şahsiyetlerin her toplumun birlik ve beraberliği için uğraştığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Bu birlik lokmasında bizleri bir araya getiren Doğan dedeye ve Eşref dedeye teşekkür ediyorum. Bu dedelerimiz Malatya’mızın birer değerleri. Bu değerlerimiz bizleri bir araya getirme, Malatya’mızı barış ve kardeşlik içerisinde insanların kaynaşmasına büyük vesileleri olmuştur. Bugünde özellikle Anadolu’da Türk İslam geleneğini başlatan Yüce rabbimizin adil olun, doğru olun, iyilikte bulunun, akrabaya yardım edin emrini kendilerine ilke edinmişler. Bunları ilke edinenlerden biriside Abdal Musa Hazretleridir. Bu büyük şahsiyetler her toplumun birlik ve beraberlikleri için uğraşmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızda şunu ifade etmiştir. ”Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet , Tek Devlet” bizi birleştirecek olan bunlardır. Bunlara sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu millet bizim. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kast etmek isteyen insanlar ırk tanımıyor, millet tanımıyor. Onun içindir ki bu tür etkinlikler bizim birlik ve beraberliğimize vesile olmalıdır. Birliğimiz ve beraberliğimiz için hep beraber mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Burada konuşan Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman,”Sevgili canlar. Hoş geldiniz. Bugün Abdal Musa hazretlerini lokmasını yapıyoruz. Bu lokma Abdal Musa birlik lokmasıdır. Hepimiz bir araya toplanarak bu birliği de sağlamış bulunuyoruz. Bugün buraya teşrif ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BİR OLALIM, İRİ OLALIM”

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı programda konuşan , Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise, “Böyle bizim için kutsal sayacağımız bir birlik lokmasına hoş geldiniz. Bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Adı birlik lokması. Birlik nedir? Bir araya gelmektir. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin söylediği gibi, ‘ Bir olalım, iri olalım’. Diri olmanın yolu, iri olmanın yolu birlikten geçiyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin insancı felsefesinin takipçisi olan tüm katılımcı olan dostlar bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz. Bu birlik lokmasının ülkemizin birliğine beraberliğine katkı sağlamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.

Programda son olarak konuşan Zeynel Abidin Vakfı Türbesi dedesi Ahmet Turan Güneş ise,”Cenab-ı Allah lokmalarımızı kabul eyleye. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Katılımlarınızdan dolayı hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum”dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)