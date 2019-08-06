Başkan Güder, “Amacımız İnsanımızın Yaşam Standardını Yükseltmek”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Abuzer Altun, İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İskender Mahallesi’nde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, mahallenin sorunları hakkında da bilgiler aldı. Burada konuşan İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, yapılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Mahallemizde yaptıkları çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum. İskender Mahallemizde bulunan 6 sokağımızı asfalt yaptık. Şimşek Sokak, Şimşek 1 ve 2. Ara, Miraç Sokak, Dolmabahçe ve Sürmeli sokaklarımızı asfaltla buluşturduk. Ekiplerden Allah razı olsun. Başkanımız Osman Güder beye ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibine yapılan çalışmalardan dolayı mahallemiz adına çok teşekküre ediyoruz.

Sokaklarımız önceleri iyi değildi. Son zamanlar mahallemiz toz ve topraktan geçilmiyordu. Bu sıkıntımızı mahallemiz adına belediye başkanımıza ilettik. Sıkıntıları çözmek adına yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yalçınkaya ise, “Muhtarıma ve Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder ve ekibine çok teşekküre ediyorum. Önceleri sokaklarımız berbat bir haldeydi. Yapılan çalışmalar sonrası mahallemiz güzelleşti. Yapılan hizmetler bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Nedim Şener’de, “Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Sokaklarımız tertemiz oldu. Çok düzgün çalışmalar yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceleri caddelerimiz berbat bir haldeydi. Çukurlar sürücüleri ve mahalle sakinlerini rahatsız ediyordu. Toz ve topraktan geçilmiyordu. Şimdi yapılan çalışmalardan sonra oldukça güzel ve mahallemize yakışan çalışmalar yapıldı” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Halil İbrahim Soylu isimli çocuk ise, “Yollar engebeli olduğu için bisikletimizi sürerken rahatsız oluyorduk. Yollar tozlu ve çamurluydu. Top oynayamıyorduk. Şimdi belediye ekiplerimiz çok güzel çalışma yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize bu yolları kazandırdığı için Osman başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Muhammet Emir Fırat’ta, “Önceden buralarda hiç top oynayamıyorduk. Sokaklarımız toz ve topraktı. Sokaklarda bisiklet süremiyorduk. Şimdi yapılan çalışmalarımızdan sonra sokaklarımız çok güzel oldu. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İskender Mahallesi’nde 6 sokakta sıcak asfalt yapıldığını belirterek, “Bugün değerli muhtarımız, belediye başkan yardımcımız Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızla İskender Mahallesinde bulunan 6 sokakta yapılan asfaltlama çalışmalarını inceleme fırsatını bulduk. Bu mahallemize bağlı sokaklarımızda asfalt konusunda sorun ve sıkıntılar vardı. Çok şükür bu sorunları bitirdik. Az önce muhtarımızla konuştuğumuzda sıkıntılı yerlerin kalmadığını birkaç yerde yamanın olduğunu inşallah orada da yamalarımızı yaparak sorun ve sıkıntıları gidermiş olacağız. Bu çalışmalarla birlikte İskender Mahallemizdeki üst yapıyı bitirmiş olacağız. Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik, dedik ki ‘biz geldiğimiz yeri değiştirmek ve güzelleştirmek için varız’. Bunun için de ekiplerimizle beraber geldiğimiz günden beri sokak ve caddelerimiz gezerek, acil ihtiyaçları belirleyerek, öncelikli çalışmalar yapmamız gereken yerleri belirledik. Çalışmalarımız yapılıyor ve yapılmaya devam edecektir. İnsan geldiği yeri değiştirip, güzelleştiriyorsa oraya katkı sunuyordur. Şayet geldiği yerde her hangi bir değişim söz konusu değilse, o kişi orayı işgal ediyordur. Bizde işgal etmeme adına geldiğimiz yeri değiştirip, güzelleştirme adına ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.

“Amacımız insanımızın yaşam standardını ve yaşam kalitesini yükseltmek” diyen Başkan Güder, Battalgazi ilçesine yapılan hizmetlerin bölge sakinleri ile istişare edilerek yapıldığını belirterek, “Hizmetleri yaparken özellikle muhtarlarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimizle görüşerek, mahalle ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını belirliyoruz. Adımlarımızı ona göre atıyoruz. Katılımcılı yöneticiliği sergilemeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da manifestosunda en önemli maddelerden bir tanesi ve bize talimatı ‘Katılımcı Belediyeciliği’ şekillendirmek olmuştur. Bizde Katılımcı Belediyecilik anlayışını icra ve ifa etme adına mahallelerimizde ki muhtarlarımızla ve mahalle sakinlerimizle görüşerek önceliği olan ihtiyaçları belirliyoruz. O ihtiyaçları giderme adına çalışmalarımızı yapıyoruz. İskender Mahallemizde de ekiplerimiz çalışıyor. 6 tane sokağımıza girdik. 2 kilometreye yakın bir yolda sıcak asfalt çalışmalarımızı yaptık. Allah hayırlı etsin” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)