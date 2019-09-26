Başkan Güder, “Arslantepe’yi Dünya Kültür rotasına almak istiyoruz”.

Bu günlerde Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine girmek için gün sayarken, tanıtımını en etkili şekilde sağlanması için ise fuarlarda yerini almaya devam ediyor. M.Ö 5 bin yılına kadar inen tarihi derinliği, ilk devlet hayatının temellerinin atıldığı, demirin ilk kez silah olarak kullanıldığı ve muhasebe kayıtlarının ilk kez kullanılması gibi bir çok ilki bünyesinde barındıran Arslantepe’nin daha etkin tanıtılmasını sağlamak için Battalgazi Belediyesi bu önemli tarihsel argümanı bir yandan UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine aldırmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Bursa’daki bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Anadolu Günlerine’de Eskimalatya bölgesindeki tarihi eserleri tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’nın, Battalgazi’nin ve Arslantepe’nin Dünya Kültür turlarına eklenmesi için Arslantepe’nin önemine dikkat çekerek, Eskimalatya bölgesenin dünya kültür turlarına dahil edilmesi çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Güder yaptığı açıklamada; “Bugün cennet ilimiz Malatya’mızı Bursa’da anlatmak, Malatya’da olan güzellikleri tanıtmak amacıyla 4. Anadolu Günleri Fuarındayız. Birinci amacımız kayısının başkenti olan Malatya’mızı burada temsil etmek güzelliklerini anlatmak. İkinci amacımız ise Medeniyetin kalbi diye tabir ettiğimiz Arslantepe’yi Bursa’da tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtmak istiyoruz. Çünkü geçmişi 5 bin yıllın üzerinde olan Arslantepe’de yeni şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Arslantepe ilk yerleşik devletin oluşmasında ana temeldir. Bu açıdan Arslantepe’de oluşan bir kültür var, medeniyet var. Gelecek kuşaklara aktarılacak bir destinasyon var. Biz bu medeniyetin kalbi olan Arslantepeyi herkesin bilmesini istiyoruz. İlk devlet hayatının şekillendiği, askeri sistemin kurulduğu, taş devrinden demir devrine evrilişini Arslantepe’de görüyoruz. Orada 5 bin yıl önce insanların ömür harcayarak oluşturdukları kültürleri, yenilikleri şuan ki yaşayan insalarımıza hatırlatmak ve almış olduğumuz bu emaneti ileri kuşaklara taşımak istiyoruz. Bu Malatya’mız için Battalgazi’miz için çok önemli. Göbeklitepe Şanlıurfa için nasıl önemli ise Arslantepe’de Malatya için o kadar önemlidir. Bu açıdan önceki Belediye Başkanımızın özellikle Arslantepe’yi Dünya Kültür Mirası Listesine katmak amacıyla belli çalışmaları olmuştu. Arslantepe biliyorsunuz önceden UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasının geçici listesine alınmıştı. Battalgazi Belediyemizin koordinasyonunda gerek Büyükşehir Belediyemiz olsun gerek Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin de katkısıyla biz bunu Dünya Kültürel Mirasının kalıcı listesine almak için çalışmalarımızı yaptık.

‘ICOMOS’(Anıtlar ve Sitler Yüksek Konseyi) raporlarlamalarını tamamlamak üzere

3 gündür Malatya’mızda Dünya Kültürel Mirasının alt birimi olan ICOMOS’un(Anıtlar ve Sitler Yüksek Konseyi), Malatya’mız’da Arslantepemiz’de çalışmaları var. İnşallah 3-4 güne sığdırılacak olan çalışmaların neticesinde buranın Dünya Kültürel Mirasının kalıcı listesine alınması adına çalışmalarımız devam ediyor. Burada amacımız nasıl Nemrut Adıyaman’da Dünya Kültürel Mirası kalıcı listesinde ise Arslantepe’de o listede olsun ve Dünya kültür turizm rotası içinde yer alsın istiyoruz. Arslantepe ile Malatya’nın tanıtılacağına inanıyoruz. Malatya ile kayısımızı nasıl tüm Dünya’ya tanıtmışsak Arslantepe’yide tarihi mirasımız olarak Dünya’ya tanıtmak istiyoruz. Battalgazi demek tarih demek, Battalgazi demek kültür demek. Battalgazi’yi ‘Medeniyetin Kalbi’ ‘medeniyetin başladığı nokta’ diye tabir ediyoruz. Diğer bir sloganımız olan Anadolu’yu Anayurt yapan Battalgazi’den bahsediyoruz. Alparslan’ın Malazgirt’ten Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından sonra yeni fetihler yapılırken, Battalgazi’ye geliniyor. Burada yerleşik bir düzen kuruluyor. Bu kurulan düzenden sonra buradan Anadolu’ya fetihler düzenleniyor ve Anadolu Türklerin ve Müslümanların oluyor. Anadolu’nun Türkleşmesinde Müslümanlaşmasında Seyid Battalgazi, Hüseyingazi, Abdurrahmangazi gibi o dönemin silahşörleri, meşhur cengaverleri Anadolu’nun değişik yerlerine yayılarak orada yaşayanları Bizansın zulmünden kurtarıp islam kültürünü, islam ve Türk kültür geleneğini taşımak adına seferler yapmışlardır. O yüzden biz, Anadolu’yu Anayurt yapan Battalgazi diyoruz. Siz, geçmişe bir yolculuk yapmak istiyorsanız, geçmiş kültürünüzü tarihinizi öğrenmek istiyorsanız Battalgazi’ye gelin. Arzulamış olduğunuz hem tarihi hem de kültürü Battalgazi’de bulmuş olacaksınız. Bizlerde bugün bu tarihimizi, bu kültürümüzü anlatmak adına 30 il arasında Bursa’da Battalgazi Belediyesi olarak yerimizi aldık. 4. Anadolu Günleri Fuarında bir çok kişiyi Malatya standımızda misafir ettik. Gelen misafirlerimizi bilgilendirdik. Bursa büyükşehir Belediyemiz, sayın valimiz, dernek başkanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mızı Bursa’ya, Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtma fırsatı verdikleri içinde ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarihinize, kültürünüze yolculuk yapmak istiyorsanız buyurun beraber Malatya’mıza, Battalgazi’mize gidelim diyorum” şeklinde konuştu.

Bursa’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Anadolu Günlerinde Battalgazi Belediyesinin standı yoğun ilgi görürken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, bölgedeki ve Eskimalatyadaki tarihi eserler hakkında bilgiler verdi. Fuardaki tüm stantları da ziyaret eden başkan Güder, kayısı ikramında bulundu ve Eskimalatya’daki tarihi derinlikleri görmeleri için ziyaretçileri Malatya’ya davet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)