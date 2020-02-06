Başkan Güder, “Bakan Albayrak’a Faizlerinin Silinmesi İçin Dosya Verdik”

Battalgazi Belediyesi’nin Şubat ayı 2. Oturumuna başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a dosya sunduklarını ifade ederek, “ Gerek esnaf gerekse de kurumlar üzerinde oluşan faiz yüklerinin silinmesi, silinmese dahi en azından 1 yıl ötelenmesi hususunda taleplerimizi ilettik.” dedi.

Battalgazi Belediyesi Şubat ayı 2. toplantısını gerçekleştirdi. İlk oturumda görüşülemeyen ve eksik maddelerin görüşüldüğü toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlık etti. Battalgazi Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda eksik kalan 4 madde hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi. Maddeler meclisin kararıyla kabul edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mecliste yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a depremzedelerin vergi borçlarının silinmesi veya ertelenmesi için dosya verdiklerini ifade ederek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak dün Battalgazi’mizde depremzedeleri ziyaret etti. Biz bir dosya hazırlamıştık, programında kendilerine dosyayı verdik. Gerek esnaf gerekse de kurumlar üzerinde oluşan faiz yüklerinin silinmesi, silinmese dahi en azından 1 yıl ötelenmesi hususunda taleplerimizi ilettik. Diğer Battalgazi ile alakalı olarak belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları ve bu çalışmaları yaparken duyduğumuz maddi ihtiyaçları kendilerine ilettik. Bu sıkıntılarımızdan İller Bankası ile ilgili yaşanan sorunları iletme imkanımız oldu. Yine SGK ve Maliye borçları ile ilgili sıkıntıları sayın bakanımıza sunduk. Sayın bakanımız ilgili Bakanlarla konuşup bu sıkıntıların çözülmesi için çalışacaklarını ifade ettiler. İnşallah bölgemiz için hayırlı olur, yaralarımızın sarılmasına katkı sunar.” dedi.

Mart ayı Meclis toplantısı 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’a toplanmasına karar verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)