Başkan Güder, Battalgazi Devlet Hastanesi Temel Kazı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel kazı çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temel kazı çalışmaları devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada konuşan Gürbağ Grup Şantiye Şefi Levent Kiraz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Battalgazi 300 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaatına başladık. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda yüzde 25 aşamasındayız kazıda. Bayramdan sonra betonarme imalatlarımıza, temel imalatlarımıza başlayacağız” diyerek, iki bucuk yıl içerisinde hastaneyi bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin Battalgazi ilçesi için önemine dikkat çekerek, “Bilindiği gibi bulunmuş olduğumuz bölge, daha önce Malatya'mızın Devlet Hastanesi’nin bulunduğu ve hastalarının birçoğunun istifade etmiş olduğu bir mekandı. Tabi bu mekan fiziki olarak hem hastane, hem hasta koğuşları bakımından uygun olmaması hasebiyle, AK Parti iktidarımız döneminde Malatya'mıza 5 yıldızlı otel konforunda yeni bir hastanemiz yapılmış oldu. Bu bölgeyi gezdiğimizde gerek buradaki yerleşik insanlar, aileler olsun, gerek buradaki esnaflar olsun, burada bir hastanenin gerekliliği hususunda söylemleri vardı. Bizde o dönemde vatandaşın bu ihtiyacını, arzu ve isteklerini yerine getirme adına gerek milletvekillerimiz olsun, gerek belediye başkanlarımızla beraber bu bölgeye yeni bir hastanenin yapılması hususunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Battalgazi ilçemizin bulunmuş olduğu yerde, en azından 300-400 yataklı bir kapasiteye sahip hastanenin buranın ihtiyaçlarına cevap vereceği şeklinde bir kanaat oluşmuştu. Mayıs ayında müteahhit firmamız sağ olsunlar temel kazı girişiminde bulundular. Buradaki çıkan hafriyatı da, Çamurlu mahallemizin bulunmuş olduğu kısımda 30 metrelik 3 tane Elazığ yoluna paralel yolumuz var, bu hafriyatı da oraya taşıyarak inşallah her iki tarafı güzelleştirme adına çalışmalarımız Battalgazi Belediyesi olarak devam ediyor. Burada müteahhit firmaya da öncelikle hayırlı olsun diyoruz. İki buçuk yıl gibi bir süreleri var, ama o zaman müteahhit firmanın sahibi buraya geldiğinde biz Malatya'nın buna ihtiyacının olduğunu, 2 yıl gibi bir zaman zarfında inşallah bitirmeleri sonucunda bölgemize fazla katkı sağlanacağı şeklinde kendilerinden taleplerimiz olmuştu. Oda inşallah en kısa sürede bitireceğini ifade etmişti. Bizde şu an temelimizin başına geldik. Arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını kendilerine ifade ettik. Kendilerinin de bir ihtiyacı olmadıklarını, teşekkürlerini beyan ettiler. Bizde kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu yapının Battalgazi'miz için, Malatya'mız için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz, AK Parti iktidarları olarak, belediye başkanları olarak hizmetlerimizin üzerine hizmetler ilave ederek vatandaşın hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini yükseltme adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)