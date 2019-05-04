Başkan Güder, “Battalgazi’mizin Fakirine Sahip Çıkmamız Gerekiyor”

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve vakıf yöneticileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Şehirlerin tasavvurunda, şehirlerin bir ruhunun olduğunu, şehirlerinde doğup, büyüyüp öldüğü anlatılar ve onların bir karakteri olduğundan bahsedilir. Güzel insanlar, şehri yönettiğinde karakter olarak da şehirlere güzel yansımalar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda güzel bir abimizin Battalgazi’yi devraldığını ve güzel ruhlar katacağını biliyoruz. Bu anlamda söyleyebileceğimiz şey, Osman Güder Başkanım bir taraftan Battalgazi’nin çehresini, çevresini, ilkesini, madden güçlendirirken, bir taraftan da Battalgazi’de geri kalmış kesimleri unutmayacağını düşünüyoruz. Yoksulları, yetimleri unutmayacağını, onların ellerinden tutacağını, bir taraftan şehri maddi anlamda güçlendirip, bir taraftan da şehrin yoksullarını yukarılara doğru taşımak için gayret göstereceğini biliyoruz. Osman Başkanımızı geçmişten de biliyoruz ve bunu yapacağından da eminiz. Bu konuda biz İHH olarak şehrin dezavantajlı kesimleri ile yapabileceğimiz her türlü çalışmalarda başkanımız ile birlikte olacağız. Yerimizi bilerek olacağız. Battalgazi Belediyesi ile güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İHH’nın yaptığı faaliyetlere dikkat çekerek, “İHH bizim kadim sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bir ümmetin mazlumları ve ezilmişleri vardır. İHH bugüne kadar gördüğümüz ve bildiğimiz, bu ümmetin mazlumları ile, garibanları ile, fukaraları ile ilgili ve alakadar oldular. Yetim doyurdular. Fakire yedirdiler. Bu yönü ile güzel bir hizmete imza atıyorlar. Bizde Malatya’mızda, Battalgazi’mizde şehrül-emin olarak Battalgazi’mizin fakirine, fukarasına, mazlumuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bu minval üzerinden hareket edeceğiz. Başkanım şehri aynen bir canlıya benzetti. Canlıların doğmaları, büyümeleri, yaşlanmaları ve ölmeleri vardır. Bu şehri büyüyen, güzelleşen, gelişen şehirler arasına, ilçeler arasına koymayı bizlere Rabbim nasip eylesin. Biz hüsnüniyetle yönetimi gerçekleştirmek için uğraşacağız. İnanıyorum ki ve umut ediyorum ki, bu hüsnüniyet Battalgazi'mize yansımış olacak. Şehri sadece şehrül-eminler yönetmiyor. Sivil toplum kuruluşlarının bu şehrin veyahut ta bu ilçelerin yönetiminde önemli katkıları var. Battalgazi'mizi imar ederken, sivil toplum kuruluşlarımızın yanımızda olmasını isteyeceğiz, onlarla istişarelerimizi yapacağız” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)