İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:56

Başkan Güder, “Battalgazi’mizin Fakirine Sahip Çıkmamız Gerekiyor”

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve vakıf yöneticileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. İnsani yardımların önemine dikkat çeken Başkan Güder, “Şehrül-Emin olarak Battalgazi’mizin fakirine, fukarasına, mazlumuna sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Güder, 'Battalgazi'mizin Fakirine Sahip Çıkmamız Gerekiyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve vakıf yöneticileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “Şehirlerin tasavvurunda, şehirlerin bir ruhunun olduğunu, şehirlerinde doğup, büyüyüp öldüğü anlatılar ve onların bir karakteri olduğundan bahsedilir. Güzel insanlar, şehri yönettiğinde karakter olarak da şehirlere güzel yansımalar olduğunu biliyoruz. Bu anlamda güzel bir abimizin Battalgazi’yi devraldığını ve güzel ruhlar katacağını biliyoruz. Bu anlamda söyleyebileceğimiz şey, Osman Güder Başkanım bir taraftan Battalgazi’nin çehresini, çevresini, ilkesini, madden güçlendirirken, bir taraftan da Battalgazi’de geri kalmış kesimleri unutmayacağını düşünüyoruz. Yoksulları, yetimleri unutmayacağını, onların ellerinden tutacağını, bir taraftan şehri maddi anlamda güçlendirip, bir taraftan da şehrin yoksullarını yukarılara doğru taşımak için gayret göstereceğini biliyoruz. Osman Başkanımızı geçmişten de biliyoruz ve bunu yapacağından da eminiz. Bu konuda biz İHH olarak şehrin dezavantajlı kesimleri ile yapabileceğimiz her türlü çalışmalarda başkanımız ile birlikte olacağız. Yerimizi bilerek olacağız. Battalgazi Belediyesi ile güzel çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İHH’nın yaptığı faaliyetlere dikkat çekerek, “İHH bizim kadim sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bir ümmetin mazlumları ve ezilmişleri vardır. İHH bugüne kadar gördüğümüz ve bildiğimiz, bu ümmetin mazlumları ile, garibanları ile, fukaraları ile ilgili ve alakadar oldular. Yetim doyurdular. Fakire yedirdiler. Bu yönü ile güzel bir hizmete imza atıyorlar. Bizde Malatya’mızda, Battalgazi’mizde şehrül-emin olarak Battalgazi’mizin fakirine, fukarasına, mazlumuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bu minval üzerinden hareket edeceğiz. Başkanım şehri aynen bir canlıya benzetti. Canlıların doğmaları, büyümeleri, yaşlanmaları ve ölmeleri vardır. Bu şehri büyüyen, güzelleşen, gelişen şehirler arasına, ilçeler arasına koymayı bizlere Rabbim nasip eylesin. Biz hüsnüniyetle yönetimi gerçekleştirmek için uğraşacağız. İnanıyorum ki ve umut ediyorum ki, bu hüsnüniyet Battalgazi'mize yansımış olacak. Şehri sadece şehrül-eminler yönetmiyor. Sivil toplum kuruluşlarının bu şehrin veyahut ta bu ilçelerin yönetiminde önemli katkıları var. Battalgazi'mizi imar ederken, sivil toplum kuruluşlarımızın yanımızda olmasını isteyeceğiz, onlarla istişarelerimizi yapacağız” diye konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyesi’nden Örnek Bir Proje Daha; ‘Floresanlar Atık Kutularına’ Yeşilyurt Belediyesi’nden Örnek Bir Proje Daha;...
Başkan Güder, “Biz Bu Millete Hizmetkâr Olma Adına Elimizden Ne Geliyorsa Yapacağız” Başkan Güder, “Biz Bu Millete Hizmetkâr Olma...
Başkan Güder, “Sorunlarımızı İstişare İle Çözeceğiz” Başkan Güder, “Sorunlarımızı İstişare İle...
Yeşilyurt Belediyesi Eğitim Yatırımlarına Devam Ediyor Yeşilyurt Belediyesi Eğitim Yatırımlarına Devam...
Başkan Çınar, ''Yerli ve Milli Üretimde Önde, Örnek İlçe Olacağız'' Başkan Çınar, ''Yerli ve Milli Üretimde...
Tahtalı Hamam Müzesi’ni Yaklaşık 50 Bin Kişi Gezdi Tahtalı Hamam Müzesi’ni Yaklaşık 50 Bin Kişi...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Yeşilyurt Belediyesi’nden Örnek Bir Proje...
Çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında toplumda farkındalık yaratacak yatırımlar ve sosyal...

Haberi Oku