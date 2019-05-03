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03 Mayıs 2019 Cuma 16:40

Başkan Güder, “Biz Bu Millete Hizmetkâr Olma Adına Elimizden Ne Geliyorsa Yapacağız”

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. MASTÖB Başkanı Cengiz, Başkan Güder’in seçim sürecinde kimseyi ötekileştirmeden bir seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek, “Battalgazi ilçemize güzel hizmetler yapacağınıza eminiz” dedi.

Başkan Güder, 'Biz Bu Millete Hizmetkâr Olma Adına Elimizden Ne Geliyorsa Yapacağız”
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Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan MASTÖB Başkanı Cengiz, seçim sürecinde adayları yakinen takip ettiklerini belirterek, “Biz Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği olarak seçim sürecinde hep adaylarımızı takip ettik. Sahada neler yapıyorlar, Malatya adına neler vaatediyorlar, toplumu nasıl kucaklıyorlar, sahadaki yönetim kurulu arkadaşlarımızla her bölgede takiplerimiz oldu. Battalgazi'de çok güzel çalışmalar yaptınız. İnsanları hiç bir yerde ötekileştirmediniz.  Size oy veren, vermeyenleri hepsini bir tuttunuz. Ve kavga, gürültü olmadan bir seçim süreci geçti. Bu konularda göstermiş olduğunuz hassasiyetlerden dolayı MASTÖB olarak size teşekkür ediyoruz. Battalgazi İlçemize güzel hizmetler yapacağınıza eminiz. Çünkü geçmişte teşkilatta çalışmalarınızı görmüştük. Takip etmiştik. Bizler MASTÖB olarak nerde, hangi alanda, sahada görev düşerse biz sizlerle beraberiz. Çünkü biz Malatya için varız. Biz halkla bürokratların arasında köprüyüz” dedi. 

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, herkesin ortak paydasının ‘Malatya ve hizmet’ olduğunu belirterek, “Seçim sürecini ve bizleri biraz analiz ettiler. Bu kendilerinin tevazularından,  iyi niyet sahibi olmasından ve hoş görüsünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var; ‘Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Devlet’. Bizi birleştiren ortak unsurlar bunlardır. Aynı ülkeyi paylaşan, aynı toprağı paylaşan insanlar, bunlara sahip çıktığı müddetçe, bunları ortak konsensüs olarak kabul ettikleri müddetçe, insanların arasına tefrika, ayrışma girmez diye düşünüyoruz. Bizim amacımız, insanları birleştirmek,  ayrıştırmak değil. Yüce Rabbimiz, bu insanları yaratmışsa, herkese farklı renkler vermişse,  bu yüce Rabbimin bir güzelliği olarak görüyoruz ve o şekilde davranmamız gerektiğine inanıyoruz. Bundan 1 ay önce seçim oldu, bu görev bize nasip oldu. Biz bu millete hizmetkar olma adına, hizmet etme adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. 1 hafta önce de Ankara'ya gittik. Neler yapabiliriz Battalgazi için bunları konuştuk. Amacımız, Battalgazi'mize hizmet etmek. Hizmeti nasıl getirebiliriz onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. İnanıyorum ki siz iyi niyetle, halisane davranırsanız Yüce Allah'ta sizin gücünüzün yetmediği işleri kolaylaştıracak ve önünü açacak, biz buna inanıyoruz. Ve bunu yapmak içinde mücadele ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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