Başkan Güder, “Cumhurbaşkanımıza Battalgazi’deki Zararı Anlattım”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ depreminden sonra incelemelerde bulunmak için bölgede gelen Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetimini kabul etti. Genel Başkan Karayel’in geçmiş olsun dileklerini kabul eden Başkan Güder, ilçedeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

KARAYEL: “ZAMANINDA MÜDAHALE CAN KAYBINI ÖNLEDİ”

Yaşanan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün birimlerinin olaya zamanında müdahale ettiğini belirten MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, “Deprem sonrasında hükümetimiz gerekli bütün imkanlarını seferber etti. Lojistik ve barınma anlamında bir sıkıntı yaşanmadı. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok başarı bir müdahale gerçekleştirdi. Arama kurtarma ve diğer çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapıldı. Gönül ister ki bir vatandaşımızın bile burnu kanamasın. Yaşanan felakette enkaz kaldırma ve özelikle can kurtarma çalışmalarında ekipleri çok başarılı buldum. Daha önceki depremleri de kıyaslayarak baktığımız zaman çok başarılı bir müdahale gerçekleşti. Rabbim beterinden korusun. Yaralılara Allah acil şifalar versin, hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin.”

BAŞKAN GÜDER: “DEPREMİN İLK ANINDA KRİZ MASASI OLUŞTURDUK”

Ziyaretten dolayı MTTB Genel Başkanı ve Malatya İl yönetimine teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Elazığ merkezli 6.8’lik depremin ardından Elazığ’ın etkilendiği kadar Malatya da etkilendi. En çok etkilenen ilçelerden bir tanesi de Battalgazi ilçesiydi. Depremin şiddetini öğrendikten sonra kriz merkezi oluşturduk ve burada ilk olarak muhtarlarla görüştük ve bu görüşmelerde can kaybımızın olmaması bizi sevindirdi. Daha sonra valilik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu ve burada Doğanyol ilçesinde büyük sıkıntıların olduğu, ölüm vakaların olduğu şeklinde haber alınınca oraya yoğunluk sağlandı. Bizler merkezde kaldık. Valimiz ve yetkililerin bölgeye gittiklerini ve saatler içerisinde kimsenin göçük altında kalmadığını, hızlı müdahale ile vatandaşlarımızın göçükten çıkarıldığını öğrendik. Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin şiddeti çok yüksekti ve çok şükür ki ölü sayımız daha da artmadı. Battalgazi bölmemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Battalgazi’nin özellikle Elazığ’a yakın mahallelerimizde ciddi maddi kayıpların bilgisini aldık. İlk gecenin akşamında Kaymakamımız Abdulkadir Duran Bey ile hemen sokaklara indik ve vatandaşımızı teskin etmeye çalıştık. Belediyemizin sosyal tesislerinin açılması talimatını verdik, kapalı spor salonu ve okulları açtırdık ve vatandaşlarımızı oralara yönlendirdik. Belediyemize ait taziye çadırlarını da vatandaşımızın için kurduk. Kış mevsimi ve soğuk hava, vatandaşımızın üşümesini istemedik” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZLA BİZZAT GÖRÜŞME SAĞLADIM”

Deprem sonrası Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğanyol’da görüştüklerini ve deprem sonrasında ilçedeki zararı anlattığını aktaran Başkan Güder, “Depremden bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Doğanyol ilçemize gittik. Ben bizzat Cumhurbaşkanımıza Battalgazi’de sorun ve sıkıntıların olduğunu aynı zaman bu sıkıntıların giderilmesi için kendilerinden destek beklediğimizi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk olarak can kaybının olup olmadığını bana sordu. Ben de ‘Şükür vatandaşlarımız iyi’ diyince Cumhurbaşkanımız bana ‘Gerisi önemli değil, devletimiz her türlü sıkıntının üstesinden gelecektir’ cevabını verdi. Sonrasında ilçemize döndük ve vekillerimiz ile birlikte alanları gezdik. Son olarak 1800 civarında ağır hasarlı ev tespiti yapılmış oldu. Bunların içerisinde 30 tane mühürlenmiş bina var. Deprem sonrasında o sıcak anlarda bazı binaların gözden kaçırılmış olabilir olasılığına karşın, kriz masasında 2. kez ekipler oluşturuldu. Tehlike arz eden binaların da yıkımı kısa süre içinde yapılacak. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKİPLERİMİZ, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Belediye personellerinin araç ve gereçler ile birlikte hasar tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hizmetine verildiğinin altını çizen Başkan Güder, “Depremin ilk anından itibaren 3 bakanımız 7/24 sahadalar. Onlara da özellikle teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız Malatya’dan ve AFAD’ı koordine ediyorlar. Diğer tarafta yıkılan yapıların yerine nerelerde, nasıl sağlıklı bir şekilde kalıcı konutlar oluşturabiliriz, geçiş sürecinde neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yapıyorlar. Biz belediye olarak ekiplerimizin tümünü araçlarımızı gereçlerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesine verdik. Şükürler olsun şuana kadar birçok sorunu hallettik. Vatandaşımız kalıcı konutlar istiyor. Bu kalıcı konutların da 3-5 gün de oluşturulması mümkün değil. Bununla ilgili de en kısa süre ne ise, o sürede çalışma yapılacak. Ayrıca şunu da ifade edeyim; bir daha bu millete ve bu ülkeye sahip olduğum için gurur duydum. Tüm ülke bizler için seferber oldular. Gıda ve giyecek anlamında tırlarla yardım gönderiliyor. Zaman zaman bizleri arıyorlar ve bizler de kendilerine yeteri kadar yardımın geldiğini söylüyoruz. Bu duyarlılıktan dolayı da teşekkür ederim. Yaralılarımızın da durumu çok şükür ki iyiye doğru gidiyor. Allah bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet etsin” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)