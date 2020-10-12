Başkan Güder'den 10 Kasım Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet adamı vasfıyla ve muzaffer komutan yapısıyla Türk tarihine damga vurmuş bir değer olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. senei devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. 10 Kasım, milletimiz için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekûn istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi, cesareti ve ferasetiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesinde öncü olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Atatürk’ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milletin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamıdır. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl bağımsız kalacağını, nasıl çağdaş bir Cumhuriyet haline getirilebileceğini tarihe kaydettiren Atatürk, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. Eserleri ve öğütleri Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi, terörle mücadelede şehit düşmüş güvenlik güçlerimizi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve dualarla anıyorum." dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)