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18 Mayıs 2021 Salı 13:07

Başkan Güder'den 19 Mayıs Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güder mesajında; “19 Mayıs, milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydıdır” dedi.

Başkan Güder'den 19 Mayıs Mesajı
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türk Milleti'nin istiklal ve istikbal umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve adeta küllerinden yeniden doğduğu gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Dört bir yanı istila edilmiş olan mukaddes vatanı hürriyet ve istiklaline kavuşturmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’dan yükselen milli ruhla bütünleştiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder mesajında; “Milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türk tarihine düşülen kaydı olan 19 Mayıs 1919 şahlanışımız, direnişimiz ve Türk milleti olarak küllerimizden yeniden doğuşumuzun adıdır. 19 Mayıs, vatan aşkıyla bir milletin tek vücut olarak harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden, vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan önemli bir adım, Erzurum ve Sivas kongreleriyle milli mücadele ve kurtuluş paydasında buluşmuş olan necip milletimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine koyduğu ilk harçtır. Özgürlüğüne sevdalı olan bu millet, bu kutlu yolculuk sürecinde Ulu Önder Mustafa Kemal’i bir an olsun yalnız bırakmamış, nefsinden ve gerekirse nefesinden bile feragat etmeyi boynuna borç bilmiş ve milli şahlanışın destanını hep birlikte yazmıştır. İşte bu sürecin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise, 19 Mayıs’ta başlayan yolculuğun en kıymetli anlamı ve dahi tacı olmuştur. Bu öyle bir mücadele ki, günümüzde bile devam etmekte, 19 Mayıs yolculuğuyla bozguna uğratılan karanlık güçler, milletimizi bölüp parçalamak amacıyla her türlü hain girişime bugün bile kalkışabilmektedirler. Ama bilmeliler ki; bu millet şanlı tarihi boyunca hürriyet ve vatan aşkından bir an olsun vazgeçmemiş ve bu sevdasını yüreğine ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolasıyla nakşetmiştir. Her zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde geleceğe hazırlanan gençlerimizin azmi, heyecanı, enerjisi ile ülkemizi çok daha müreffeh yarınlara ulaştıracağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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