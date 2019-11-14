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14 Kasım 2019 Perşembe 16:17

Başkan Güder, Diyabet Günü Dolayısıyla Çocuklarla Fidan Dikti

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi Belediyesi İspendere İçmelerinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Tıp-1 Diyabet hastası çocukları ve aileleri ile birlikte “Yürüyüş ve Ağaç Dikme Etkinliği” programı gerçekleştirildi.

Başkan Güder, Diyabet Günü Dolayısıyla Çocuklarla Fidan Dikti
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle 02-18 Kasım tarihleri arasında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. İspendere İçmelerinde gerçekleşen etkinlikte Diyabet hastası olan minik çocuklara hediyeler ve Diyabet hastalığını temsil eden mavi bileklikler dağıtıldı.

Gerçekleşen programa katılan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şeker ölçümü yaptırırken, daha sonra “Yürüyüş ve Ağaç Dikme Etkinliği” programı çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklarla sohbet ederek, ailelerin sıkıntılarını dinledi.

BAŞKAN GÜDER:“BELEDİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Bizim görevimiz bölgemizde bulunan, ülkemizde bulunan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu amaçla hizmet etmek. Elbette bu çocuklarımızda bir problemle kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki dünyada sağlık ne kadar doğal ise hastalıkta o kadar doğaldır. Tabii bazı bireyler bu hastalıklarla beraber kendi hayatlarını idame ettirmek zorunda kalıyorlar. Bu çocuklarımıza aileleri evlatları için yardımda bulunuyorlar, onları destekliyorlar. Bizlerde belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa bu hususta yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Sayım müdürümün bugün bu programı organize etmesi ve bu evlatlarımız adına farkındalık oluşturması ve gün geçtikçe bu hastalığın sayısının ülkemizde ve dünyada artıyor olması hepimizin bu hususta önlem alması gerektiğini bize hatırlatıyor. Bizlerde sizin yaşamınızı daha konforlu hale getirme adına özellikle park bahçeler müdürlüğü olarak en azından bazı fiziki hareketlerde bulunacağız. Hareket edebileceğiniz, yürüyebileceğiniz alanlar oluşturuyoruz ve bunları oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar diyabet gününü bir fidan dikimi ile taçlandıran Sağlık İlçe Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DURAN: “GENÇ FİDANLARIMIZLA BİRLİKTE ÇOCUKLARIMIZDA BÜYÜYECEK”

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise,”İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün programı kapsamında bir araya geldik. Genç fidanlarla birlikte çocuklarımız da büyüyecek. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. İnşallah onlar 20’li yaşlara geldiklerinde diktikleri ağaçların ne durumda olduklarını göreceklerdir. Burası Battalgazi Belediyemiz tarafından oldukça güzel düzenlenen bir mesire alanı. Sizler buraya ailelerinle birlikte geldiğinizde çocuklarınızı buraya getirin ve ağaçlarını sulamasına imkan verin. Hem onlara aidiyet duygusu, ağaç dikme sevgisi oluşturursunuz hem de onların çevre ile iç içe olmalarını sağlamış olursunuz. Bütün çocukların sağlıklı, sıhhatli bir ömür geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımız bu rahatsızlıkla beraber yaşayabilmeyi öğrenmişler. Ailelerimiz de bir takım sıkıntılarını dile getirdiler. Okullarda yaşanan sorunları da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli çözümleri üretecek. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle bu ağaç dikme etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Programa katılan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin ise,” Diyabet kronik bir hastalık, yaşamımızı etkileyen bir hastalık. Burada diyabetlik küçük çocuklarımız var. Bize fidan dikme önerisi ile geldiklerinde biz de seve seve kabul ettik. Bunun neresinde olabiliriz, nasıl bir katkıda bulanabiliriz düşüncesinde olduk ve dolayısıyla böyle bir fikir ortaya çıktı. Umarım bu gençlerimizle beraber ağaçlarda büyür, gelişir hem ülkemize hem insanlarımıza faydalı olurlar” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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