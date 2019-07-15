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15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04

Başkan Güder, Doğu Garajı Esnafları İle Biraraya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğu Garajında bulunan esnaflarla biraraya geldi. Başkan Güder, Doğu Garajının sorunlarını bildiklerini belirterek, “Büyükşehir ile birlikte çalışarak, Battalgazi Belediyesi olarak burayı rahatlatma, buradaki esnafların sorunlarını, sıkıntılarını giderme adına üzerimize ne düşüyorsa biz hazırız” dedi.

Başkan Güder, Doğu Garajı Esnafları İle Biraraya Geldi
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, bazı meclis üyeleri ile birlikte Doğu Garajında bulunan esnafları ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi. Burada ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Doğu Garajının sorunlarını elbirliği ile çözeceklerini belirterek, “Bugün sayın belediye başkanımla doğu garajında esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Buradaki ulaşım sorunlarını inşallah başkanımla birlikte büyükşehir UKOME’ye götürüp, buranın trafik sorununu, gelen araçların direk garaja gelmesi konusunda inşallah büyükşehir ile birlikte bu sorunu halletmeye çalışacağız. Bu ilgi ve alakalarından dolayı Doğu Garajı esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Buradaki sorun hepimizin sorunu, ama çözülmeyecek bir sorun değil. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu işinde üstesinden geliriz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Doğu Garajının sorunlarının takipçisi olacaklarını belirterek, “Bugün ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimizle beraber doğu garajını ziyaret etmiş olduk. Buradaki esnafla kısa sürelide olsa hasbihalimiz oldu. Tabi şunu diliyoruz onlar adına; inşallah burası nihai yer olsun. Çünkü yaklaşık 10 yıl içerisinde 3-4 yer değiştirdiler. Ve nihayetinde bu mekana geldiler. Şehit Fevzi Mahallemizdeki yere. Tabi şuan buradaki esnaflarımızın ciddi sıkıntı ve sorunları var. Seçimden öncede gelip bunları dinlemiştik. Kısa süre önce UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)büyükşehir ve diğer birimlerin kontrolünde toplanmış oldular. Özellikle buradaki sorun orada da gündeme geldi, diğer taraftaki ulaşım problemlerimiz de. Çünkü biz Battalgazi Belediyesi olarak UKOME’ ye bir tane arkadaşımızı görevlendiriyoruz. O arkadaşımızla ulaşımla alakalı sorun, sıkıntıları gündeme getirmesi hususunda bir söyleşimiz olmuştu. Bizde Büyükşehir ile birlikte çalışarak Battalgazi Belediyesi olarak burayı rahatlatma, buradaki esnafların sorunlarını, sıkıntılarını giderme adına üzerimize ne düşüyorsa biz hazırız. İnşallah bunu da kısa sürede gündeme getireceğiz ve çözüm hususunda takipçisi olacağız” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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