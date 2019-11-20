Başkan Güder, “Eğitim Sizden Hizmet Bizden”

Battalgazi Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nin bulunduğu bölgede asfalt çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Öğrencilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak adına gereken hassasiyeti gösterip, çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN GÜDER:”BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN”

1 km uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki alanda asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,”Durmak yok yola devam anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda millete hizmet etme adına çalışmalarımızı dur durak bilmeden devam ettiriyoruz. Bugünde Orduzu Mahallemize bağlı Yıkılhan mevkiinde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Göztepe’de olan Sosyal Bilimler Lisemizi buraya taşımış olduk. Daha büyük, daha fiziki mekanlara uygun olan okulumuzu taşıdık. Okulumuzun önünde 1 km uzunluğunda 15 metre genişliğinde bulunan alanın yol olarak açılması gerekiyordu. Burada 1000-1500 arasında öğrencimiz var. Onların ulaşımlarını kolaylaştırma adına bizde Battalgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyeti gösterip, gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgeler yeni imar ediliyor. Arkadaşlarımız burada alt yapıyı hazırladılar. Alt yapının ardından bizlerde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan çalışmaların ardından bu bölge güzel bir yola kavuşmuş oldu. Battalgazi’mizde İmar planları çıktıkça, ihtiyaç duyulan öncelikli yollarımızı hazırlayarak milletimizin rahat etmesi adına hizmete sunacağız. Ekibime teşekkür ediyorum, burada gerçekten çok güzel bir çalışama yapılmış. Bu yapılan çalışma Okulumuza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun”şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Atilla Sekendiz ise,”Başkanımıza hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz bu yıl buraya taşındı. İlk taşındığımızda buralar hizbe durumdaydı, çamurdan geçilmiyordu. Kendilerine durumu anlattığımızda hemen düzenleme çalışması başlattılar ve kısa sürede mucuru dökülerek çalışma yapıldı. Bugün de asfaltlama çalışması yapılıyor. Yatılı olan bu okulumuz da 100 kız, 100 erkek öğrencimiz kalıyor. Okulun çevresinin asfaltlanması bizler için çok önemliydi. Duyarlı davranışından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)