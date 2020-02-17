Başkan Güder, Elmasuyu Mahalle Sakinleriyle Biraraya Geldi

Battalgazi Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen Mahalle Toplantılarının 14’üncüsü, Orduzu’da ki Elmasuyu Mahallesi’nde düzenlendi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinledi. Düzenlenen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında büyük çaba ve gayret sarf ettiklerini söyledi.

MUHTAR EKİN: “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Elmasuyu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Öncelikle seçimlerden önce ve sonra bizlerin her daim yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Vekillerimiz, sorunlarımızı dinlemek ve yapılacak çalışmalar hakkında istişare etmek için bugün bizleri ziyaret etti. Kendilerine bu anlamda mahalle halkı adına teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” Şeklinde konuştu.

KAHVECİ: “ELMASUYU SAKİNLERİ HER DAİM AK DAVANIN YANINDA YER ALDI”

Elmasuyu mahallesinin sıkıntılarını bildiklerini ve çalışmalarını o yönde gerçekleştirdiklerini dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Orduzu’lu vatandaşlarımız, 2002 seçimlerinden buyana yüzde 85-90 oranında bizlerin AK parti davasının yanında oldunuz. Orduzu mahallemiz son 31 Mart yerel seçimlerinde 33 sandıkta Allah’a hamdolsun yüzde 85 oranında Büyükşehirde de yüzde 80 oranında AK partiyi desteklemiş ve her zaman AK davaya sahip çıkmış mahallemiz. Bundan dolayı sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Elmasuyu mahallemize, bir aile gibi rahat gelebildiğimiz her zaman rahat kapısını çalabildiğimiz birçok dostlarımız var. Mahallemizin sıkıntılarını yakından biliyoruz ve sizlerin içinden gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanımız ile çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “HEDEFİMİZ 5’İNCİ AYDA İMAR SORUNUNU BİTİRMEK”

Orduzu’daki en büyük sorunun İmar olduğunu ve bununla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapıldığını anımsatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Değerli arkadaşlar gerek belediye olarak gerek teşkilat olarak gerekse hükümet olarak bu bölgelerde neler yapabiliriz bunları zaten seçim öncesi sizlerle istişaremizi yapmıştık. Bu istişareler neticesinde seçim sonrası Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza başladık. Buraya geldiğimiz zaman bize ilk söylemiş olduğunuz sorun İmar sorunuydu. Göreve başlar başlamaz imar ile ilgili çalışmalarımızı yaptık ve Büyükşehir Belediyesi ile son aşamaya getirdik. İnşallah hedefimiz 5’inci ayda imar olaylarını bitirmek. Tabi imar derken bazen yanlış anlaşılabiliyoruz. Tarımsal alanları imara açma imkanımız zaten yok. Ayrıca böyle bir niyetimizde zaten yok.

ORDUZU BİR MARKA HALİNE GELEBİLİR

Devlet tarımsal alanları belirlemiş. Orduzu bölgemizde diğer yerleşke alanları var. Yerleşke alanı olarak belirlenen yerlere imarını yenilemek ve buradaki insanların bundan sonra yapılaşmayı imara uygun bir şekilde yapmalarını sağlamak adına Orduzu bölgemizde 10 bin dönümün çalışmasını yaptık. Nasip olursa 6’ncı ayda inşallah burayı bitireceğiz. Tabi Orduzu derken Arslantepe vardı. Hakikaten böyle bir eseri Dünya Kültür mirasına kazandırma adına yapmış olduğu girişimden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Devlette devamlılık esastır. Arslantepe geçici listedeydi. Bizde kalıcı listeye alınması için atmamız gereken tüm adımlarımızı attık. 2020 yılı içerisinde Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi yönünde çabamız ve gayretimiz var. Umut ediyoruz ki Arslantepe kalıcı listeye dahil edilir. Bu adımlarımız ile Arslantepe ile beraber Orduzu’nun çehresi değişecek. Bu konuyla alakalı olarak ciddi çalışmalarımız var. Çınar Parkımız Orduzu’muza kazandırılmıştı. Daha öncesinden hatırlarsınız. Münir Erkal’ın Belediye Başkanlığı döneminde orayı bir vadiye çevirme gibi bir hayali vardı. İnsanların gelip oturabileceği ve bazı ihtiyaçlarını karşılayabileceği alana çevirebilmek için öyle projeler hazırlanmıştı. Bizde bu projenin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla ve Vekillerimizin desteği ile orada kararımızı çıkarttık. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar bakanımızın kapısını çalacağız. Tarım ve Orman bakanımızla görüşüp oradan da imzayı çıkarttıktan sonra 400 dönümlük bir alanı imara açacağız. Düşüncemiz Orduzu’yu bir marka haline getirebilecek bir çalışma olacak.” İfadelerinde bulundu.

“GELİNCİK TEPESİNE YAPILACAK KONUTLARLA, ORDUZU MALATYA’NIN EN GÖZDE YERİ OLACAK”

Gelincik Tepesi’ne yapılacak konutlarla Malatya’nın en gözde yerinin Orduzu olacağına dikkat çeken Başkan Güder, “Hepinizin bildiği gibi bir afet yaşadık. Rabbim bir kez daha yaşatmasın. Bu afetten dolayı Battalgazi bölgemizde ağır ve orta hasarlı binamız var. Ağır hasarlı binalarımızın yıkılmasından dolayı TOKİ, Battalgazi’mize konutlar yapacak. Orduzu’da Gelincik Tepesi diye bir yerleşke alanı var. Orayı nasıl canlandırabiliriz projelerini biz daha önceden yapmıştık. Tabi orası mera vasfında. 2 bin 65 dönüm. Sizin onu dönüştürebilmeniz için meradan çıkartmanız lazım. Yasal olarak da oraya ot bedeli ödeniyordu. Biz gerekli girişimlerde bulunduk.6 milyon civarında ot bedeli çıktı. 2019 yılında yaptığımız bu çalışma sonucunda bu bedel çıkınca, bedelin Belediyeye büyük bir yük getirisi vardı. Depremden sonra yer belirleme ve bulunmaya çalışılırken hemen ilk tercihimiz Gelincik tepesi oldu. Sağolsunlar vekillerimizin desteği ile bakanımıza konuyu izah ettik. Gelincik Tepesi’nde gerekli tespitleri yaptılar. Gelinen noktada bin 500 tane konut inşallah buraya kazandırılacak ve diğer alanı da biz rezerv alanı olarak kullanacağız. TOKİ’nin yapacağı evler hakikaten güzel evler olacak. Dört katlı evler. Alt kat bodrum olaraktan sonrası üç kat ev olacak. İçerisinde camisi, pazar yeri, marketi, parkı, sağlık ocağı, okulu olacak. Yani oradaki insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını gereksinimlerini karşılayabilecekleri proje hazırlandı. Bu projede Orduzu’muza kazandırıldığında ben inanıyorum ki Orduzu belki Malatya’nın en gözde yeri olacak. Orduzu zaten öyle ama tercih edilen bir yer olacak” diye konuştu.

“KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINDA, ÇİRKİN BİR KAMPANYA OLUŞTURMAK İSTENDİ”

Malatya’ya yağan yoğun kar yağışı sonrası yapılan Kar Temizleme çalışmalarında çirkin bir kampanya oluşturulmak istendiğinin altını çizen Başkan Güder, şunları söyledi: “Malatya’mızda yoğun bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışıyla birlikte Belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Oradan yapılan plan çerçevesinde çalışmalarımıza ilk andan itibaren başladık. Kar temizleme çalışmalarında önce ana artelleri aşmanız lazım. Ana artelleri aşmazsanız zaten diğer kılcal ve tali yollara giremezsiniz. Yani siz ana artelleri boşaltmaya çalışıyorsunuz ama sürekli yağan kar dolduruyor. Gece 3’ten sonra kar durmaya başladı. Biz Battalgazi Belediyesi olarak 32 tane ekip oluşturduk. 32 ayrı noktaya ulaşmaya çalıştılar. Takdir edersiniz ki bizim Battalgazi bölgemizde 102 mahallemiz ve bin 836 sokağımız var. Bizim birden bin 836 sokağa girmeniz mümkün değil. Küçük aksaklıklar tabi ki olur. Arkadaşlarımız cansiperane çalıştılar. Medyada farklı söylemler olabilir. Bilinçli bir şekilde bazı kesimler çirkin bir kampanya oluşturmaya çalışıyorlar. İşin aslını astarını öğrenmeden işine geleni seçiyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKCİ: “OSMAN BAŞKANIMIZINORDUZU’YA ÖZEL BİR İLGİSİ VAR”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Çok değerli mahalle sakinlerimiz, bizlere evlerini açtılar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Karşımızda duranlar ne yaparlarsa yapsınlar biz, hizmetimize devam edeceğiz. Allah razı olsun Battalgazi Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren koşturuyor, çalışıyor, yeni projeler için kaynaklar oluşturmak için büyük gayret ve çaba sarf ediyor. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Osman Başkanımın Orduzu’ya özel ilgisi olduğunu biliyorum. Benimde Orduzu’ya özel bir ilgim var. Gelincik tepesine ciddi anlamda TOKİ Konutlarının yapılması bu bölgeyi hareketlendirecek. Oraya uygun imar yolları dizayn edilecek. Buradaki esnaflarımız da oradaki bereketten faydalanacaklar. Zaten Orduzu’nın kendisine has bir duruşu ve cazibesi var. Orduzu bölgesi hem coğrafi olarak hem de insani olarak Malatya’nın en eski yerleşim yerlerin birisi. Orduzu’nun planlanması ve programlanması ile sıkıntıların giderilmesi herkesin vazifesi. Zaten başkanımızda çalışmalarını bu yönde gerçekleştiriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)