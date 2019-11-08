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08 Kasım 2019 Cuma 14:31

Başkan Güder, “Eskimalatya’yı Aslına Uygun Restore Edeceğiz”

Uzmanlar tarafından depreme dayanıksız ve riskli olarak belirlenen Eskimalatya’daki eski belediye binasının yıkım çalışmaları için ilk kepçe vuruldu.

Başkan Güder, 'Eskimalatya'yı Aslına Uygun Restore Edeceğiz”
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Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Eski Belediye binası çevresinde gerekli önlemler alındı ve binanın yıkım çalışmalarına ekiplerimiz başladı. Eskimalatya’yı aslına uygun restore edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Eskimalatya’daki eski belediye binasının yıkım çalışmaları için ilk kepçe vuruldu. Fiziki koşulları kullanılmaya elverişli olmayan Eskimalatya’daki eski belediye binasının yıkımı yapılırken, çevre esnafların ve vatandaşlara rahatsızlık vermemek için ekipler büyük bir çalışma ortaya koydu. Yıkım çalışmalarının birkaç gün için son bulması planlanırken, yerine yapılacak olan Meydan çalışmalarına da hemen başlanacağı öğrenildi. Yıkım çalışmalarını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de yakından takip etti.

BAŞKAN GÜDER: “BİNANIN YIKIMI KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAPILIYOR”

Yıkım çalışmalarının Anıtlar kurulunun kontrolünde yapıldığını ifade eden Başkan Güder, “Tarihi Kervansarayın bitişiğinde ve surların dahilinde olması hasebiyle depreme dayanıksız olan eski belediye binamızı yıkmak zorunda kaldık. Bu yıkımı gerçekleştirirken de Anıtlar Kurulu ile gerekli görüşmeler yapıldı ve müsaade alındı. Yıkım için çevre çalışmalarımızı tamamlamıştık. Binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti. Kültür Turizm İl Müdürlüğü Müze Müdürlüğü kontrolünde bu binayı ortadan kaldıracağız. Eskimalatya’mız tarihi eserlerin bulunmuş olduğu mekanlardan, açık hava müzemizin olduğu mekanlardan birisi. Bu eserlerimizi açığa çıkarmamız gerekiyor. Daha öncesinde bu binalar eserlerin ön plana çıkmasını engelliyordu. Biz, inşallah bu engelleri birer birer ortadan kaldırarak buradaki tarihi eserleri insanımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İNSANIMIZ SURLARI VE KERVANSARAYI RAHATÇA GÖRECEK”

Eski Malatya’yı aslına uygun şekilde restore edileceğinin altını çizen Başkan Güder, “Eskimalatya adı gibi eski bir yerleşke yeri. Eskimalatya’yı aslına uygun bir şekilde restore etmemiz gerekiyordu. İnşallah burayı yıkarak, diğer tarafta Kaymakamlık binamız var. Onu da ileriki süreçte ortadan kaldırarak Eskimalatya’ya güzel bir meydan kazandırmak istiyoruz. Kültürel eserlerimizin bulunduğu yerlerde alan düzenlemesi yaparak insanımızı buraya geldiği zaman rahat bir şekilde turistik alanları ziyaret etmelerini sağlayacağız ve ihtiyaçların karşılanabileceği bir meydan dizayn edeceğiz. Bugün burada yıkımı gerçekleştiriyoruz, bu yıkım bittikten sonra tarihi Kervansaray’ın önünü tamamen boşaltmış olacağız. Eski Malatya’ya gelen insan etrafına baktığında, tarih ve kültürle karşılaşmış olacak. Surları, Kervansarayı görmüş olacak. Kısacası Eski Malatya’mızı turizm ve turist açısından önemli bir merkez haline getirmek için Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz. Eski Malatya’yı aslına uygun hale getirip insanımızın hizmetine sunacağız” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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