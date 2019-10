Başkan Güder, ‘Geçmişini bilmeyenler geleceğini bilemezler’

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde yaşlılarla sohbet eden Başkan Güder yaşlılarımız ile yakından ilgilenerek ihtiyaçlarını sordu. Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından yaşlıların, "1 Ekin Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla kendilerine sunulan hizmet ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyet gözlerden kaçmadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "1 Ekin Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Taştepe Mahallesi'nde yaşayan Ömer Yener, Mehmet Başıbüyük, Osman Yiğit, Ömer Tereci ve Huzur Evindeki yaşlılarla bir araya gelerek onlara hediyeler verdi.

“ONLARIN DUALARINA TALİP OLMAK İÇİN BURADAYIZ”

Ziyaretlerinin ardından Yaşlılar Haftası nedeniyle kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Bugün Battalgazi Belediyesi olarak arkadaşlarımızla beraber yaşlılar haftası münasebetiyle büyüklerimizi, çınarlarımızı, geleceğimiz için ömürlerini harcayan ağabeylerimizi, dedelerimizi ve ninelerimizi ziyaret ediyoruz. Geçmişini bilmeyenler geleceğini bilemezler. Geçmişine sahip çıkmayanlar geleceklerini dizayn edemezler. Bu amcalarımız ve teyzelerimiz, bizim bu günlerimizi, yarınlarımızı müreffeh bir ortam hazırlama adına hayatlarını vakf ettiler. Bizde onların bu emeklerine karşılık olarak Türkiye’mizde bugün yaşlılar haftası münasebetiyle yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Kendilerini daha öncesinde de ziyarete geldik. Aslında çınarlarımızın her zaman her an ziyaret edilmesi lazım. Ziyaretlerde bu gün yaşamış olduğumuz ömrün,gençliğin kıymetini bilmemiz lazım. Onlar da dünün gençleriydiler, ama bugünün yaşlıları oldular. Bizde bugün genç olabiliriz, yarının yaşlıları olmaya hepimiz adayız. “Battalgazi Belediyesi geçmişini unutmayacak” unutmamak için de yaşlılarımıza, büyüklerimize ziyaretlerimizi sık sık tekrar edeceğiz. Bugün Taştepe Mahallemizde ki ve Huzur Evinde bulunan yaşlılarımızı ziyaret ettik. Onların hal ve hatırlarını soruyoruz, onların hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Biz şuna inanıyoruz duası kabul olan iki kuşak vardır; Biri çocuklar, diğeri yaşlılar. Onların dualarına talip olmak için bugün buradayız. Ablamıza çok teşekkür ediyorum Babasına çok güzel bakmış, bakan ablalarımızın ellerini öpmek lazım, kendi hayatlarını bir noktada yaşamıyorlar ve babalarına, yakınlarına bakmak için kendi hayatlarını feda ediyorlar” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eder Başkan Güder,” Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Özellikle şuan bakıma muhtaç olan ailelerimizde bireyler de, kız babasına bakıyor, baba kızına bakıyor, bunun karşılığında bakım ücreti alıyor. Bu tarihte eşi görülmemiş bir hizmet. Rabbim sayın Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzun eylesin. Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanları, mülki amirleri sürekli halk ve vatandaş ile iç içe olması lazım diye talimat veriyor. Bizim kültürümüzde bunu gerektiriyor. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Biz bu bağlamda vatandaşlarımız ile sürekli beraberiz. Rabbim uzun, sağlıklı ve imanlı ömürler versin” ifadesini kullandı.

