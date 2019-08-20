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20 Ağustos 2019 Salı 20:21

Başkan Güder, “Gençlerimize Sahip Çıkma Adına Güzel Bir Faaliyet Yürüttük”

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Yaz Kursları tamamlandı. Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Eylül’den itibaren Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni yetişkinlerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Başkan Güder, 'Gençlerimize Sahip Çıkma Adına Güzel Bir Faaliyet Yürüttük”
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1.000 Öğrenci Yaz Kurslarına Katıldı

Malatya’nın sosyal hayatına farklılık katan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Yaz Kursları’nın tamamlanmasının ardından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yetişkinlerin hizmetine sunulacak. Sosyal Yaşam Merkezi’ni gezen ve yetişkinlere yönelik yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bin öğrencinin katıldığı yaz dönemi kurslarının tamamlandığını belirterek, “Biz seçimlerden önce şunu ifade etmiştik. Çocuklarımız, gençliğimiz bizim için çok önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onunla alakalı olarak Sosyal Yaşam Merkezi’mizde çocuklarımızı yaz döneminde değişik kurslara tabi tutma adına, bin tane evladımızı burada başta yüzme olmak üzere, diğer İngilizce olsun, Müzik olsun, Resim olsun, Beden Eğitimi olsun, vesaire kursları arkadaşlarımız eğiticiler nezdinde bu programları tamamlamış oldular. Aldığımız bilgilere göre bin tane öğrencimiz burada istifade etmiş oldu. Biz burada yazın gençlerimizin farklı alanlara kaymalarını engellemek adına bu girişimimizi başlatmıştık. İnanıyorum ki gerek gençlerimiz ve çocuklarımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, gerekse ailelerinden aldığımız bilgiler neticesinde, en azından gençlerimize sahip olma adına burada güzel bir faaliyeti yürüttüğümüze inanıyorum” dedi.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde Asgari Ücretlilere İndirim Yapılacak

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yetişkinlerin hizmetine sunulacağını belirten Başkan Güder, Malatya’da bir ilki gerçekleştirme adına asgari ücretlilere indirim yapılacağını kaydederek, “Yaşam Merkezi’miz 1 Eylül'den itibaren büyüklerimizin burada gelip istifade edebileceği, yüzme kursları, fıtness, beden eğitimi, resim vs kurslarımızı da inşallah onları da faaliyete geçireceğiz. Sadece yüzme değil, fitness salonlarımız olacak, diğer taraftan saunalarımız olacak, hamamlarımız var. Tüm Malatyalıların burada istifadesine sunmak adına arkadaşlar tüm hazırlıklarını tamamlamış oldular. Birde burada arkadaşların getirdiği öneri doğrultusunda, bazı sosyal tesislerinde askere indirim vardır, öğrenciye indirim vardır, memura indirim vardır yazılı beyanları görürüz. Bizde Malatya'da bir ilki gerçekleştirme adına, bizde diyoruz ki esas kolaylık sağlanması gereken bir kesim varsa, oda asgari ücretle geçinen kesim. Asgari ücretli insanımıza, vatandaşımıza indirim yaparak burada istifade etmeleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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