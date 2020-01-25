Başkan Güder, “Gün Bir Olma, Birlik Olma Ve Beraber Olma Günüdür”

Elazığ'da dün saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan deprem başta Malatya ve birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar depremin ardından sokağa döküldü. Vatandaşların geceyi sokakta geçirmemeleri için Belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gün bir olma, birlik olma ve beraber olma günüdür. Türkiye olarak hepimiz bu yükün altından kalkacağız” dedi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da vatandaşlar, sokağa döküldü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi için Belediye ve diğer birimlerini 24 saat vatandaşların hizmetine açtı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte vatandaşları ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Başta Elazığ olmak üzere Malatya’mız ve Türkiye’miz acı bir doğa olayını yaşamış oldu. Bu olaydan etkilenen ve rahmete kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

VATANDAŞLARA ÇORBA VE ÇAY İKRAMI YAPILDI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem en çok Malatya’da hissedilirken, Battalgazi Belediyesi deprem sonrası tüm imkanlarını seferber etti. Deprem sonrası sokağa dökülen vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi için Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere tüm birimlerinde 24 saat vatandaşları ağırladı. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

BAŞKAN GÜDER: “TÜRKİYE OLARAK HEPİMİZ BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ”

Geceyi Belediye birimlerinde geçiren vatandaşları ziyaret eden Başkan Güder, yaptığı açıklamada; “Merkez üssü Elazığ olmak üzere Malatya’mız ve Türkiye’miz acı bir doğa olayını yaşamış oldu. Bu olaydan etkilenen ve rahmete kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem olduğu andan itibaren Valiliğimizde acil afet koordinasyon merkezlerimizi kurduk. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimiz bölgeye intikal ettiler. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak başta Belediyemiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımızı, sosyal merkezlerimizin kapılarını vatandaşlarımıza açtık. Yaşanan depremden dolayı dışarıda kalan insanımızı soğuktan korumak ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara sevk ettik. Vatandaşlarımız Belediye binamızda olduğu gibi sosyal tesislerimizde de ağırlıyoruz. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Onların ihtiyaçlarını giderme adına, onları teskin etme adına onlarla konuşuyoruz. Malatya olarak, yetkililer olarak ayaktayız. Vatandaşlarımızın dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Battalgazi’de şuan bazı bölgelerde maddi hasarlarımız olsa da şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Kaymakamlığımız, Güvenlik birimlerimiz sabaha kadar alanda dolaşıyorlar. Herkese geçmiş olsun diliyorum ve inşallah Türkiye olarak hepimiz bu yükün altından kalkacağız. Gün kenetlenme günüdür” dedi.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKCİ: “TÜM İMKANLARIMIZLA SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle Malatyalı hemşerilerimize, Elazığ’lı hemşerilerimize ve bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Böyle büyük bir depremde can kaybının sınırlı olması ve ekiplerin hızlı bir şekilde hareket edebilmesi, Belediyelerimizin imkanlarını seferber etmesi, aslında kurumların böyle durumlara hazır olduğunu gösteriyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum. Bütün yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Şuan 3 Bakanımız bölgedeler. Şuan Elazığ’dalar ama gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya’ya gelecekler. Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, okullar ve kamu kurumları da binalarını vatandaşlara açtılar. Rabbim daha beterinden korusun” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)