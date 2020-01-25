İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:05

Başkan Güder, “Gün Bir Olma, Birlik Olma Ve Beraber Olma Günüdür”

Elazığ'da dün saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde yaşanan deprem başta Malatya ve birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar depremin ardından sokağa döküldü. Vatandaşların geceyi sokakta geçirmemeleri için Belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gün bir olma, birlik olma ve beraber olma günüdür. Türkiye olarak hepimiz bu yükün altından kalkacağız” dedi.

Başkan Güder, 'Gün Bir Olma, Birlik Olma Ve Beraber Olma Günüdür”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da vatandaşlar, sokağa döküldü. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi için Belediye ve diğer birimlerini 24 saat vatandaşların hizmetine açtı. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte vatandaşları ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Başta Elazığ olmak üzere Malatya’mız ve Türkiye’miz acı bir doğa olayını yaşamış oldu. Bu olaydan etkilenen ve rahmete kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

VATANDAŞLARA ÇORBA VE ÇAY İKRAMI YAPILDI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem en çok Malatya’da hissedilirken, Battalgazi Belediyesi deprem sonrası tüm imkanlarını seferber etti. Deprem sonrası sokağa dökülen vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi için Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere tüm birimlerinde 24 saat vatandaşları ağırladı. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

BAŞKAN GÜDER: “TÜRKİYE OLARAK HEPİMİZ BU YÜKÜN ALTINDAN KALKACAĞIZ”

Geceyi Belediye birimlerinde geçiren vatandaşları ziyaret eden Başkan Güder, yaptığı açıklamada; “Merkez üssü Elazığ olmak üzere Malatya’mız ve Türkiye’miz acı bir doğa olayını yaşamış oldu. Bu olaydan etkilenen ve rahmete kavuşan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem olduğu andan itibaren Valiliğimizde acil afet koordinasyon merkezlerimizi kurduk. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimiz bölgeye intikal ettiler. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak başta Belediyemiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımızı, sosyal merkezlerimizin kapılarını vatandaşlarımıza açtık. Yaşanan depremden dolayı dışarıda kalan insanımızı soğuktan korumak ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara sevk ettik. Vatandaşlarımız Belediye binamızda olduğu gibi sosyal tesislerimizde de ağırlıyoruz. Artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Onların ihtiyaçlarını giderme adına, onları teskin etme adına onlarla konuşuyoruz. Malatya olarak, yetkililer olarak ayaktayız. Vatandaşlarımızın dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Battalgazi’de şuan bazı bölgelerde maddi hasarlarımız olsa da şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Kaymakamlığımız, Güvenlik birimlerimiz sabaha kadar alanda dolaşıyorlar. Herkese geçmiş olsun diliyorum ve inşallah Türkiye olarak hepimiz bu yükün altından kalkacağız. Gün kenetlenme günüdür” dedi.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKCİ: “TÜM İMKANLARIMIZLA SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle Malatyalı hemşerilerimize, Elazığ’lı hemşerilerimize ve bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Böyle büyük bir depremde can kaybının sınırlı olması ve ekiplerin hızlı bir şekilde hareket edebilmesi, Belediyelerimizin imkanlarını seferber etmesi, aslında kurumların böyle durumlara hazır olduğunu gösteriyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum. Bütün yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Şuan 3 Bakanımız bölgedeler. Şuan Elazığ’dalar ama gecenin ilerleyen saatlerinde Malatya’ya gelecekler. Battalgazi Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, okullar ve kamu kurumları da binalarını vatandaşlara açtılar. Rabbim daha beterinden korusun” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, “Bütün İmkânlarımızı Seferber Ettik” Başkan Çınar, “Bütün İmkânlarımızı Seferber...
Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına Kaliteli Yol Hizmetleri Ulaştırıyor Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına...
Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde AR-GE Var” Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde...
Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek İçin Çalışıyoruz” Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek...
Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve Kaliteli Bir Eser Daha Kazandırdık” Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan...
Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere Ulaşımını Kolaylaştıracağız” Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere...
2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı 2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı
Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç Ve Destekle Yeşilyurt’u Geliştiriyoruz” Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç...
Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ Projesiyle Almanya’da Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri...
Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’ Başarısı Büyük Yankı Uyandırdı Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’...
Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması
Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına Ortak Oldu Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına...
Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası Ödül Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası...
Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte Çalışacağız Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, “Bütün İmkânlarımızı...
Yeşilyurt Belediyesi, 6.8 şiddetindeki depremin ardından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için geceyi...

Haberi Oku