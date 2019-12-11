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11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40

Başkan Güder, “Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde ne kadar çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşırsak, bu bizi o kadar mutlu eder” dedi.

Başkan Güder, 'Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor”
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte, Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kış ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçların daha da artabileceğinin altını çizen Başkan Güder, Hayır Çarşısı’nın büyük önem ifade ettiğini belirtti. Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde ne kadar çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşırsak, bu bizi mutlu eder.” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “KIŞ AYLARINDA İHTİYAÇLAR DAHA DA ARTIYOR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Belediye olarak, ihtiyaç sahibi insanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor’ diyerek, şunları söyledi: “Arkadaşlarımızla beraber Battalgazi’mizin Hayır Çarşısını ziyaret ettik. Kış dönemlerinde özellikle ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçları giderek artıyor. Kış ayları zor aylardır. Aile bütçelerine gerek yakıt, gerek giysi, gerekse gıda anlamında daha fazla yük biniyor. Biz, belediye olarak bu dönemde daha fazla ihtiyaç sahibi insanımıza nasıl ulaşabiliriz, onun gayreti içindeyiz. Belediye olarak soğuk kış günlerinde ne kadar çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşırsak, o kadar mutlu oluruz. Buradaki görevli arkadaşlarımızla gerekli görüş alışverişini yaptık. Gerekli talimatlarımızı verdik. Maalesef ihtiyaçlar sınırsız ancak var olanlar ise sınırlı. Battalgazi Belediyesi olarak hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla sınırlı sayıda aileye ulaşmış oluyoruz. Tabi ki arzumuz ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşabilmek ve onların ihtiyaçlarını giderebilmek. Hayır sahiplerine de seslenmek istiyorum. Belki sizin ihtiyacınız olmayan bir malzemenize başkasının ihtiyacı olabilir. İnşallah daha fazla ihtiyaç sahibi insanımızın ihtiyacını karşılama adına, üzerimize düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getiririz.

VEREN EL İLE ALAN EL ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ YAPIYORUZ

Sosyal Belediyecilik anlamında tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Güder: “Bizler belediye olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz ancak imkanlarımız yeterli olmuyor. Hayırsever vatandaşlarımızın daha fazla katkısına ve desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi de oluyoruz. Verilen yardımları son kuruşuna kadar hatta fazlasıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için Hayır Çarşısında ki arkadaşlarımız 7 gün 24 çalışma prensibi ile emek sarf ediyorlar. Zaten dinimizde de yardımlaşmak çok önemlidir” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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