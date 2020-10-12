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07 Ocak 2021 Perşembe 15:21

Başkan Güder, “Her Alanda Battalgazi’yi Daha da İleriye Götüreceğiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi inşa etmek ve 2021 yılında ilçeye yapılacak yatırımları konuşmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Başkan Güder, 'Her Alanda Battalgazi'yi Daha da İleriye Götüreceğiz”
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Daha yaşanabilir bir Battalgazi için hizmetlerine dur durak bilmeden devam eden ve insan odaklı yatırımlarla her geçen gün ilçeyi farklı bir çehreye kavuşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye yapılan ve 2021 yılında yapılacak olan yatırımları masaya yatırmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerine tek tek söz hakkı veren Başkan Güder, Battalgazi’nin geleceğini birlikte inşa edeceklerini, her bir belediye çalışanına önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti. ‘Belediyeyi temsiliyette, katkı sağlamada, varsa öneride ve eksiklik gidermede, tedbir almada hepiniz yetkilisiniz’ diyen Başkan Güder, 2020 yılında eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarihi mekanların restorasyonundan kentsel dönüşüm projelerine, tarımdan ilçenin alt ve üst yapı yatırımlarını ve gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde icra ettiklerini belirterek, 2021 yılında da bu hedeflerinin üstüne çıkmak gerektiğinin altını çizerek, birim müdürlerine talimatlar verdi.

“2021 YILI 2020’DEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Her alanda Battalgazi’yi daha da ileriye götüreceklerini ve Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılında Türkiye'de örnek gösterilebilecek birçok önemli projeye imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün Belediye Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah 2021 yılını yeni yatırımlar ve atılımlar yılı olarak geçireceğiz. ‘2021 yılı 2020’den çok daha güzel olacak’ sloganıyla yeni yılımıza başladık. Geride bıraktığımız yılda yaşadığımız pandemi olayı bizleri olumsuz etkiledi ama Battalgazi Belediyesi olarak biz, tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. Yatırımlarımızda ve çalışmalarımızda dur durak bilmedik. Bu anlamda örnek çalışmalar ortaya koyduk. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına geceli-gündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizden aldığımız güç ile her alanda Battalgazi’yi daha da ileriye götüreceğiz. Özellikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizde mesai saati yok. Olmaması da lazım diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve sahadayız. Vatandaşlarımızın rahatı, mutluluğu ve yaşanabilir bir Battalgazi için çalışıyoruz. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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