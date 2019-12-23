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23 Aralık 2019 Pazartesi 17:12

Başkan Güder, “Her Daim Yanlarında Olacağız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve dernek yönetimini ziyaret etti. Başkan Güder, “Her daim başımızın tacı olan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin daima yanında olacağız” dedi.

Başkan Güder, 'Her Daim Yanlarında Olacağız”
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve dernek yönetimi ile sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak çözümüne katkı sunabilecekleri sorun ve sıkıntıları olup olmadığını sordu.

KIBRIZ: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLMUŞTUR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, “Bizleri ziyaret ettiği için değerli Battalgazi Belediye başkanımız Osman Güder ve ekibine, dernek yönetimimiz adına teşekkür ederim. Başkanımızın bu ziyareti bizleri çok memnun etti. Başkanımız her zaman bizim yanımızda olduğunu bizlere hissettirmiştir. Yani bizler seçimden seçime ziyaret edilme değil de her daim ziyaret etmeleri bizleri fazlasıyla mutlu eder. Başkanımızın il başkanı zamanında da bizlerle çok beraber olmuştur. Sürekli bizim yanımızda olduğu için değerli belediye başkanımıza, ekibine, yardımcılarına ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “ŞEHİTLERİMİZİN MİRASI, BİZİM MİRASIMIZDIR”

‘Şehitlerimizin mirasları, bizim mirasımızdır. Onların miraslarına sahip çıkmamız lazım’ diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün şehitlerimizin gazilerimizin değerli yakınlarını ziyaret etmek istedik. Bizi sıcak karşılamalarından ötürü kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik belki birçok insanın istediği ama ulaşamadığı makamlardır. Şehitler için; ‘Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.’ (Bakara 154) Bu ayet-i kerime, şehitlere “ölü” dememizi yasaklamakta ve onların ölü olmadıklarını beyan buyurmaktadır. Bugün bağımsız bir şekilde sınırlarımız içerisinde rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak eğer bu şehitlerimizin gazilerimizin sayesinde. Bugün Suriye’yi hep beraber görüyoruz. Irak’ı herkes görüyor. Birçok Ortadoğu ülkesi olsun, Asya ülkeleri olsun, Doğu Türkistan olsun orada yaşanan mezalimi hepimiz yaşıyoruz ve üzüntü ile izliyoruz. Tabi ülkemizde rabbimize şükürler olsun böyle bir olayda böyle bir olayla karşı karşıya değiliz. Tabi bunu şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde yaşadığımızı inanıyoruz ve onların bizler için çok değerli olduğunu canı gönülden inanıyoruz. Onların mirasları, bizim mirasımızdır. Onların miraslarına sahip çıkmamız lazım. Ailelerine, yakınlarına sahip çıkmamız lazım. Onların hayatlarını kolaylaştırmamız lazım. Biz bu düşünceyle hareket etmeye çalışıyoruz. Belediyeler, bütün kamu kurumları, STK’lar olarak şehitlerimize minnettarlığımızı her aşamada her ortamda dile getiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta ayrı bir özelliği olan haftadır. Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı. Tabii şuan biz rahat bir ortamda yaşıyorsak ciddi bir bedelin ödendiğini biliyoruz. Bu vatan için canını feda etmiş olan bir Sarıkamış şehitlerini anma haftası. Biz hafta sonu Bosna Hersek’teydik. 300 bin Boşnak kardeşimiz şehit edildi. Oradaki şehitlerimizi de başta Aliye İzzetbegovic olmak üzere buradaki şehitlerimizi de rahmetle minnetle yaad ediyoruz. Bu toprakların ucuz olmadığını biliyoruz. Belki her santimi için kan akıtılmış bedel ödenmiş. Bedel ödeyenleri rahmetle minnetle yad ederek onların bizlere bırakmış olduğu mirası daha ilerilere taşımak için çaba gösteriyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız’a ve dernek yönetimine, bizleri güler yüzle ağırlamalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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