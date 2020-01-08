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08 Ocak 2020 Çarşamba 15:30

Başkan Güder, “İlçe Halkının Hakkını Gözeterek Yatırım Yapıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Üzümlü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Güder, “Belediyeye gelen parada 300 bin üzerinde insanın hakkı var. Biz yatırım yaparken, insanlarımızın hakkını gözeterek yatırım yapıyoruz” dedi.

Başkan Güder, 'İlçe Halkının Hakkını Gözeterek Yatırım Yapıyoruz”
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki mahallelerin sorun ve sıkıntılarının yerinde tespiti, var olan sorunların birinci ağızdan dinlenmesi ve belirlenen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında başlatılan mahalle toplantılarına aralıksız devam ediyor. Mahallelik kültürüne büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kapsamda Üzümlü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Düzenlenen Mahalle toplantısına AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Güder ve Kahtalı, mahalle halkı ile sohbet etti.

BAŞKAN GÜDER: “TAŞIMA KONUSUNDA DURUMU İYİ ANALİZ ETMEK GEREK”

Vatandaşların özellikle otobüs taleplerine açıklık getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşım sorununu çözmek kolay olmuyor. Herkesin talebine cevap verilmesi gerçekten mümkün görülmüyor. Sonuçta Malatya’mızda 717 mahallemiz var ve bu mahallelerin taşımasını yapmak kolay değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bu konuyu görüştük ve 25 yeni otobüs alımı yapacaklarını söylediler. Alınacak bu otobüsler de yine tüm mahalleleri taşımamıza yeterli olmayacaktır. Bu işe farklı bir çözüm getirmek gerekiyor. Bunun çözümü belki de hatların özelleştirmesi olabilir. Belediye kontrolünde, saatler de belediye tarafından belirlenirse belki de kısmi bir çözüm olabilir. Tabi bu durumu iyi analiz edip çözmek lazım” dedi.

“FAİZLE YATIRIM YAPMAYA VİCDANIM EL VERMEDİ”

Başkan Güder, geçtiğimiz yıl faiz oranlarının bir hayli yüksek olduğunu hatırlatarak, “2019 yılında yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda faizler yüzde 20-25’ler seviyelerindeydi. Kredi çekip, borçlanıp yatırım yapmaya vicdanım el vermedi. Borç alıp yüzde 25 faiz ödeyeceksin ve yatırım yapacaksın. Bu çok doğru olmayacaktı ve bizler de kendi yerimizde durmayı tercih ettik. Sıkıntıları kısmen atlattık ve 2020 yılında atılımda bulunmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gecenin en zifiri olduğu an günün sabaha en yakın andır. Türkiye inşallah zifiri karanlıkları aşacaktır” şeklinde konuştu.

“300 BİN İNSANIN HAKKINI GÖZETİYORUZ”

Yatırım yaparken ilçe halkının hakkını gözeterek harcama yaptıklarını kaydeden Başkan Güder, şunları söyledi: “Biz elimizdeki imkânlarla 102 mahalleye göre plan proje yapıyoruz. İhtiyaçlar neler, önceliğimiz nedir şeklinde planlıyoruz. Birçok sorunumuzu aşacağız ve birçok hizmeti istifadenize soracağız. İnanın cebimizdeki para olsa bu kadar hassas olmayız. Çünkü 300 binin üzerinde insanın hakkı var bu parada. İnsanların istekleri sınırsız ama imkanlar sınırlı. Bu imkanlar ile size hizmet etmeye çalışacağız. Bizler neler yapabiliriz? Bunu konuşmak üzere de sizleri ziyaret etmek istedik” İfadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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