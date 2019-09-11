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11 Eylül 2019 Çarşamba 09:40

Başkan Güder," Malatya’nın Değerleriyle Malatya’yı Yönetmemiz Gerekli"

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanını Osman Güderi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Günata, Türk Ocakları olarak Başkan Güder'in her daim yanında olacaklarını söyleyerek Malatya için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Güder,' Malatya'nın Değerleriyle Malatya'yı Yönetmemiz Gerekli'
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret eden Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve yönetim kurulu üyeleri başarı temennisinde bulunarak, “Malatya'ya yapacakları her türlü hizmette, kendisinin yanında olduklarını dile getirdiler. 

"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Malatya’nın kalkınmasının birlik ve beraberlikten geçtiğini dile getiren Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata,"Türk Ocakları olarak Osman başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bizim tavrımız Malatya da net ve açıktır. Malarya'mızın birliği, bütünlüğü ve beraberliği her şeyin üzerindedir.Aynı Türkiye’nin birliği bütünlüğü gibi.Biz aynı duyguları paylaşan,aynı fikirleri paylaşan,aynı ideale yürüyen insanlarız.Malatya’mızın kalkınmasının birlik ve beraberlikten geçeceğine inanıyoruz.Malatya’mıza en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inandığımız Osman Güder başkanımıza Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyetler diliyoruz. Bu vesile ile muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah utandırmasın" dedi.

Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ve yönetim kurulu tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'ya katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini belirtti.

"TÜRK OCAKLARI MALATYA'NIN ÖNEMLİ BİR DEĞERİDİR"

Türk Ocakları'nın Malatya için önemli bir değer olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Türk Ocakları İl başkanımız ve yönetiminin  ziyaretlerinden ötürü kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Sivil inisiyatifi önemsiyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların lokomotiflerinin sivil inisiyatifler olduğunu biliyoruz ve bunun idrakindeyiz. Hepimizin ortak amacı az öncede başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi Malatya’mıza faydalı birer vatandaş olmak, evlat olmak, bir birey olmaktır. Sağlanan faydayı da tüm topluma yaymak bizim asli görevlerimizdir. Gerek seçim öncesi  gerek seçim sonrasında  Türk Ocakları başkanımız sürekli yanımızda bulundular ve bizi desteklediler. Doğru kararlarımızın yanında oldular. Bundan sonraki süreçte de biz yerel yöneticiler olarak Malatya’nın değerleriyle birlikte Malatya’yı yönetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk Ocakları Malatya’nın önemli bir değeridir. Bizleri ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte sürekli hem yaş itibari ile tecrübeye sahip olmalarından ötürü şehrimiz ile alakalı alacağımızın kararlarda sürekli istişare edeceğiz. Kendilerinin kapıları sağ olsunlar sürekli bizlere açık, bu yönüyle kendilerini tebrik ediyoruz.  Allah razı olsun, Rabbim sağlık versin, uzun ömürler versin” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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