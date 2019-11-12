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12 Kasım 2019 Salı 14:35

Başkan Güder, “Malatya’yı Hayvancılıkta Bir Üs Haline Getirmek İstiyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Canlı Hayvan Pazarı ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Güder, “Üreticilerimizin sorunlarını tespit ettik ve bu sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağız. Hayvancılıkta Malatya’yı bir üs haline getirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Güder, 'Malatya'yı Hayvancılıkta Bir Üs Haline Getirmek İstiyoruz”
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Malatya Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti. Üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Güder, sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

KIRMA: “BAŞKANIMIZIN 5’İNCİ ZİYARETİ OLDU”

Başkan Güder’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Canlı Hayvan Pazarı Başkanı Ramazan Kırma, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bizleri ziyaret etti. Başkanımız Belediye Başkanı olduktan sonra beşinci kez burayı ziyaret ediyor. Bizim dertlerimizi ve sıkıntılarımızı yerindd dinliyor. Bu sorunları çözmek adına verdiği mücadeleyi görüyoruz. Bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

ÜNLÜ: “PAYLAŞLARIMIZLA BİRLİKTE İSTİŞARELERDE BULUNACAĞIZ”

Ziyarete katılan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Ev sahibi olarak Başkanıma ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Başkanımız bizleri sürekli ziyaret ediyor. Buda bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Pazarda yaşanan sorunları halletme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunların çözümü konusunda paydaşlarımızla birlikte istişarelerde bulunacağız ” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “HAYVANCILIKTA MALATYA’YI BİR ÜS HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Malatya’nın hayvancılıkla alakalı bütün sorunlarını her platformda dile getirdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder “Malatya’nın sorunlarını yerinde tespit etmek adına bugün buradayız. Malatya’mız özellikle kayısı ve sanayi kenti. Bununla birlikte de hayvancılıkla alakalı bir kent olması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün hayvan pazarımızı Esenlik Genel Müdürümüz, Belediye meclis üyelerimiz, Gençlik kollarımızla ve hayvancılıkla alakalı diğer Sivil Toplum Örgütleri ile beraber ziyaret etmek istedik. Biliyorsunuz Yazıhan bölgemizde hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Hayvancılıkta Malatya’yı bir üs haline getirmek ve Malatya’daki hayvan üreticilerinin sorunlarını onlardan dinleyerek bunları gerekli yerlere taşımak istiyoruz. Yaklaşık 7 aydır görevdeyiz. Bu zaman zarfı içinde Tarım Bakanımız ile 5 defa görüşme gerçekleştirdik ve sayın vekillerimiz ile birlikte hayvancılıkla alakalı Malatya’da bulunan sorunları gündeme taşımaya çalıştık. Şuan arkadaşlarımızdan edinmiş olduğumuz bilgi dâhilinde, özellikle yem girdilerinin çok pahalı olduğunun, üreticiyi sıkıntıya soktuğunu her platformda gündeme getirmiştik. Ekonomideki güzel gelişmeler sonrası faizlerin de yüzde on ikiye düşmüş olması dolayısıyla, yem girdi oranlarındaki maliyetlerini de düşürmüş oldu. Bu bağlamda arkadaşlardan aldığımız bilgi doğrultusunda çuvalı 100 lira civarında olan yani kilosu 2 lira civarında olan bir yemi, şuan 1 lira 30 kuruşa inmiş olması sevindirici bir olay. Özellikle hayvancılıkla alakalı olarak bankaların dört ay sıfır faizle vatandaşa yem katkısında bulunması yine Ziraat Bankasının 10 aya varan faizsiz kredi ile çiftçimizi desteklemesi, üreticilerimizin yüzünü güldürüyor” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN SORUNLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Üreticiyi her zaman desteklemek gerektiğinin de altını çizen Başkan Güder; “Üreticiyi desteklememiz lazım. Bu desteği her daim vermemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde Sanayi bakanımız daha öncesinde Maliye Bakanımız Malatya’mıza teşrif etmişlerdi. Malatya’nın tarım, sanayi ve aynı zamanda hayvancılıkla alakalı bir kent olması sebebiyle, üreticilerimizin sorunlarını tespit ederek, kendilerine ilettik. Bu sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağız. Bir takım sorunlarımız yetkililer tarafından çözüme kavuşturuldu. Diğer sorunların da çözülmesi için inşallah arkadaşlarımızla istişare ederek bunları gerekli yerlere taşıyacağız ve üreticilerimizi, üretimimizi destekleme adına gayret sarf edeceğiz.” dedi.

“BİZLER HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Battalgazi Belediyesinin bakanlıkça desteklediği kadın kooperatifi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Osman Güder, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz günlerde Belediyemiz Kadın Kooperatifini kurdu. Bu kooperatifin daha da aktif olması için yerlerini tuttuk. Amacımız taşrada bulunan bayanlarımızın el becerilerini ortaya çıkararak, onları üretime katmak. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın dertleriyle beraber dertleneceğiz. Çünkü Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşımız bizi yüzde 70’in üzerinde bir oyla belediye başkanı seçtiler. Bizde vatandaşlarımızın bu teveccühlerine layık olma adına gerek büyük şehrimizde olsun gerek metropol ilçelerimiz Battalgazi’mizde olsun birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ettiriyoruz”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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