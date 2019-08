Başkan Güder, “‘Milletimiz Her Şeyin En İyisine Layık”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, Çamurlu Mahallesi Muhtarı Aziz Polatbaş, Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Çamurlu bölgesinde serimi gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölge sakinleri ile sohbet etti. Biat, Karbeyaz, Prens, Elçi, Atılgan, İnfak, Şenlik, Gezer, Sazlık, Babil, Tülay, Sima, Gündöndü, Mavi Boncuk ve daha önce imar yolu açılan sokak ile birlikte toplam 15 sokakta sıcak asfalt serimi yapılırken, bölge sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği bölgede daha önce altyapı eksikliği dolayısıyla bazı sorunların olduğuna dikkat çekerek, altyapısı tamamlanan sokaklarda üst yapı çalışmaların yapıldığını belirtti. Milletin hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Güder, “Epey bir yol ağı burada var. Bunların hepsini tamamlamış oldular arkadaşlar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve diyoruz ‘milletimiz her şeyin en iyisine layık’ Tabi bizim sloganımız var ‘durmak yok yola devam’ diyoruz. Biz belediye olarak da durmayacağız, durdurak bilmeyeceğiz bu millete hizmet etme adına. Battalgazi bölgemizde yüzde 70.46 bir oy oranıyla seçilmemiz bizim yükümlülüğümüzü daha da arttırıyor. Bu açıdan da sorumluluk bilinciyle ekibimizle beraber milletin ihtiyaçlarını giderme adına ve bu ihtiyaçları giderirken de her bölgenin, her mahallemizin mutlak ihtiyaçları vardır, ama bizde imkanlarımız ölçüsünde aciliyet arz eden işlere öncelik vereceğiz. Şuan arkadaşlarımız burayı bitirdikten sonra, istişare yapacağız. Hangi bölgenin aciliyeti söz konusuysa, arkadaşlarımız çalışmalarımıza orada devam edecekler. İnşallah almış olduğumuz bayrağı, daha yukarılara taşımak, vatandaşlarımıza hizmet etmek için, bizlerde elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Burada bize kolaylık gösterdiği için muhtarım başta olmak üzere, buradaki çalışma arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)