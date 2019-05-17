İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Mayıs 2019 Cuma 13:45

Başkan Güder, “Muhtarlarımız Bizim Mahallelerimizin Sigortalarıdır”

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Başkan Güder, muhtarların üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek, “Muhtarlarımız bizim mahallelerimizin sigortalarıdır” dedi.

Başkan Güder, 'Muhtarlarımız Bizim Mahallelerimizin Sigortalarıdır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelen Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ve dernek yönetimi, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, Başkan Güder’in Malatya’ya önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek, “Başkanımızı, AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden beri yakinen tanıdığımız, çalışkan, başarılı bir abimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde Battalgazi’mizin, şehrimizin gelişmesi bakımından ciddi adımlar atacağından hiç bir şüphemiz yok. Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Allah kendisine, ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, muhtarların toplumda üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek, “Muhtarlarımız bizim mahallelerimizin sigortalarıdır. Hepimizin amacı bu memlekete, bu millete hizmet etmektir. Muhtarlar, kendi sınır alanları içerisinde hizmetlerini sürdürecekler, bizler kendi mecramızda. Ama hepimizin tek bir hedefi var, toplumumuzu memnun etmek, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, insanlarımızın daha güzel yaşaması için gayret sarf etmektir. Bu yönüyle muhtarlarımız üzerlerine düşen görevleri ziyadesiyle yerine getiriyorlar. Ve şunu da ifade edeyim, AK Parti ile gerçekten muhtarlar farklı bir makam, mevki kazanmış oldular. Bunu sadece maddi anlama bağlamak yanlış olur. Cumhurbaşkanımız, muhtarları Külliye’de ağırlarken, toplumun tüm kesimlerini muhtarların emrinde olduklarını ifade ettiler. Muhtarların görevinin zor olduğunu biliyoruz. Hepimiz insanlarla direk temaslardayız ama, muhtarlarımızın biraz daha bağlantıları güçlü. Komşuları aynı, mahalle aynı, sokakta aynı, caddede aynı. Belki en ufak bir sıkıntıları olduğunda, hastasıdır, taziyesidir, hemen muhtarın kapısı çalınır. Belki en yakın akrabasına müracaat edilmez ama, muhtara gidilir” diyerek, muhtarların toplumda ayrı bir yeri ve saygınlığı olduğunu söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...
Başkan Çınar, ''3.Lig Malatya’ya Hayırlı Uğurlu Olsun'' Başkan Çınar, ''3.Lig Malatya’ya Hayırlı...
Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın
Çekül Vakfından Gelen Heyet Arapgir’de İncelemelerde Bulundu Çekül Vakfından Gelen Heyet Arapgir’de İncelemelerde...
Başkan Güder, Hayır Çarşısında İncelemelerde Bulundu Başkan Güder, Hayır Çarşısında İncelemelerde...
Başkan Güder, “Battalgazi’mizin Fakirine Sahip Çıkmamız Gerekiyor” Başkan Güder, “Battalgazi’mizin Fakirine Sahip...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla...

Haberi Oku