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04 Aralık 2019 Çarşamba 12:43

Başkan Güder, “Muhtarlarımızla Et İle Tırnak Gibiyiz”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Güder, “Biz muhtarlarımızla etle tırnak gibiyiz. Her bir muhtar kendi mahallesini nasıl düşünüyorsa bizde Battalgazi’mizde bulunan 102 mahallemizi düşündüğümüzden hiç birinizin endişesi olmasın” dedi.

Başkan Güder, 'Muhtarlarımızla Et İle Tırnak Gibiyiz”
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Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarının yanı sıra muhtarların, Battalgazi bölgesindeki mahallelerin ihtiyaçları ve sorunları konuşuldu. Mahalle ve köylerde ikamet eden vatandaşların sorunlarını aktaran muhtarlara gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Güder, muhtarlarla etle tırnak gibi olduklarını vurguladı.

EREN: “HİZMETLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ”

Başkan Güder’in Battalgazi için önemli çalışmalara imza atacağına inancının tam olduğunun altını çizen Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Derneğimiz ve tüm muhtarlar adına teşekkür ediyorum. Başkanımızın çalışmalarında ve projelerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız Battalgazi için önemli çalışmalara imza atacağından kimsenin şüphesi yoktur. Biz muhtarlar halkın yanında olup onların isteklerini gerekli mercilere getiriyoruz. Battalgazi’de yapılan projeler ortadadır. Bu işler sabırla olacak. Belediye kimdir? Biz kimiz? Devlet kimdir? Buna anlayış göstermemiz lazımdır. Devlet tabandan başlar yukarıya doğru gider. Muhtarlar, Belediye Başkanları, Encümenler, Milletvekilleri ve Reisi Cumhura kadar uzanır gider. Hizmetler hiçbir zaman bitmez. Hizmet bittiği zaman dünya durur. Yeter ki biz sabırlı olalım” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “102 MAHALLEMİZİ AYNI HASSASİYETLE DÜŞÜNÜYORUZ”

Ziyaretlerinden dolayı Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetimine teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz muhtarlarımızla etle tırnak gibiyiz. Her bir muhtar kendi mahallesini nasıl düşünüyorsa, bizde Battalgazi’mizde bulunan 102 mahallemizi aynı hassasiyetle düşünüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sizin sokağınızda bir sorun varsa bu bizim problemimiz. Sizin mahallenizde bir huzursuzluk varsa bu bizim huzursuzluğumuz. Yani ne eksikliğiniz varsa, biz bunu kendi eksikliğimiz olarak kabul ediyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bunları çözme adına hummalı bir çalışma içine giriyoruz. Battalgazi’mize nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesindeyiz. Bu yüzdende emin olun uykularımız kaçıyor.

Güder: “MAHALLELER ARASINDAKİ UÇURUMLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Malatya’da yıllardır çevre yolu altı ve üstü diye bir kavram var. Bu kavramları ortadan kaldırmamız lazım. Mahalleler arasındaki uçurumları ortadan kaldırmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Daha önce ilçe başkanı olmamız hasebiyle hangi bölgemizde, hangi mahallemizde, hangi sokağımızda ne sorunlar var bunları iyi biliyoruz. Oturmuş bir yerleşke alanında bir değişim ve dönüşüm yapmak hemen hemen imkansız. TOKİ işin içerisinde olmasına rağmen yukardaki kentsel dönüşümlerde ciddi sorunlar sıkıntılar yaşadık” dedi.

Battalgazi’de imar çalışmasının mutlaka yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizen Başkan Güder: “Birinci acil ihtiyacımız imar çalışmasını yapmaktı. Çevre yolunun altında 20 bin 500 dönümün 500 dönümü İnönü üniversitemizin yanındaki Bulgurlu bölgesinde, 10 bin dönüm Eskimalatya yolunun sağ tarafında, 10 bin dönümde Eskimalatya yolunun sol tarafında. Malatya için buraları açıp şehri rahatlatmamız lazım. Bunun çalışmalarını kısa sürede yaptık. İmarla ilgili sonuç almak kısa sürede mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.

“DERME DERESİ ISLAH ÇALIŞMASI İHALE AŞAMASINDA”

Derme Deresinin Islah çalışmasını ihale aşamasına getirdiklerini belirten Başkan Güder, “Derme deresini ıslahı bizim için çok önemliydi. Şükürler olsun uzun uğraşlarımız sonucunda ihale aşamasına getirdik. Nasip olursa kısa süre içinde ihalesi yapılacak. Çevre yolunun altı şehit Fevzi ve Taştepe’nin olduğu o bölgeleri kurtarmamız lazım. Oradaki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmamız lazım. O Bölgede bayanlarımıza yönelik kadın kooperatifimizi kurduk. Şehir merkezinde de yerlerini hazırladık. Biz, kadın kooperatifimizi çok önemsiyoruz. Halkımızın sorunlarına en hızlı şekilde ulaşmak için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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