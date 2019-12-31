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31 Aralık 2019 Salı 13:40

Başkan Güder, Okul Dergisine Röportaj Verdi

Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Edebiyat Öğretmeni Mehmet Uyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, okul dergisi için röportaj yaptılar.

Başkan Güder, Okul Dergisine Röportaj Verdi
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, lise öğrencileri makamında kabul etti. Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Mehmet Uyan ile birlikte Başkan Osman Güder ile röportaj yaptılar. Ziyarete gelen öğrencilerden her biri başkana soru yöneltti.

Çocukların sorusu üzerine kendini tanıtan ve geçmişinden bahseden Başkan Güder, Beypınarı Mahallesinde doğduğunu ifade ederek okul geçmişinden bahsetti. Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına başladığından bahseden Güder, AK Parti’nin kuruluşu ile siyasi hayata girdiğini ve 31 Mart seçimlerinde yüzde 71 oranında bir oy ile belediye başkanı olduğunu anlattı.

Güder: “Siyasete topluma faydalı işler yapmak için girdim”
Çocukların sorularına içtenlikle cevaplayan Başkan Osman Güder ‘Neden siyaset?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:“Öğrencilik yıllarımdan beri siyasetin içerisindeydim ve sürekli aklımda millete hizmet düşüncesi vardı. Bu düşüncemi gerçekleştirmek için siyasete girdim. Siyasete girdikten sonra ise siyasetin gücünü kullanarak, topluma faydalı işler yapmak için mücadele veriyoruz” dedi.

“Gençler bizim önceliğimizdir”

‘Battalgazi ile ilgili önemli projeleriniz nelerdir?’ sorusuna da cevap veren Güder, “Bizim en büyük projemiz sizlersiniz. Gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Bu işi birinci öncelikli işlerimiz arasında görüyoruz. Bunun için Millet Kıraathanelerimizde gençlerimiz ders çalışırken onlara çay ikramı yapıyoruz. onların geleceğine katkı sunmak için projeler geliştiriyoruz. İnşallah nasip olursa 2020 yılında Battalgazi bölgemizde 10 milyonluk bir yatırım yaparak gençlere yönelik spor alanları oluşturmak istiyoruz. Bize yani Battalgazi Belediyemize ait 2 binayı yapacağımız çalışmalarla gençlerin istifadesine sunacağız. 2020 yılında bu binaların da dönüşümü tamamlanmış olacak.” şeklinde konuştu.

“Daha modern ve gelişmiş bir Battalgazi hayal ediyorum”

Hayalindeki Battalgazi ilçesini de anlatan Başkan Osman Güder, hangi mahallede hangi sorun varsa giderilmiş, talep edilen yatırımların karşılandığı, ‘daha modern ve gelişmiş bir Battalgazi’ hayal ettiğini belirterek, hayat konforunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. 126 caddenin ortak sorunları olduğu gibi mahallelere özel sorunlarında oluştuğunu ifade eden başkan Güder, vatandaşın taleplerinin belirlendiğini, bu taleplerin öncelik sırasına göre karşılanacağının altını çizdi.

Kültürün çok önemli olduğunu belirten başkan Güder, “yüz yılların, bin yılların yaşanmışlıkları örf, adet, geleneklerin birleşimiyle kültürün ortaya çıktığını ifade ederek, kültürel çalışmaların önemine değindi. İnsanımızın ortak kabul ettiği doğrulara katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Son olarak röportaj verdiği çocuklar adacılığıyla gençlere mesaj veren başkan Güder “ Öğretmenlerinizi çok daha iyi dinleyin. Önünüzdeki kocaman hayata sizleri hazırlayan öğretmenlerinizin sözlerine her zamankinden fazla önem verin. Bir insanın dünyayı değiştirebileceğine olan inancınız tam olsun. İnancınızla birlikte aldığınız eğitim sonrası topluma çok faydalı bireyler olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Osman Güder, çocuklardan gelen diğer sorulara da cevap verdi. Çocuklar yaptıkları röportajı okul dergisinde kullanacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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