Başkan Güder, Orduzu’da Depremzedeleri Yalnız Bırakmadı

6.8’lik depremin yaşanmasından sonra sürekli sahada olan ve vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli tüm talimatları veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ilçede depremden dolayı oluşan zararı yerinde görmek için mahalleri ziyaret etmeye devam ediyor. Can kaybının olmadığı mahallelerde depremin yıkıcı etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren başkan Güder, Battalgazi bölgesindeki vatandaşlarla sık aralıklarla bir araya geliyor. Güder, bugün Orduzu Mahallesinde evleri hasar gören vatandaşları ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Hasar tespiti için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, yaraların bir an önce sarılması için devlet olarak 7/24 esasına göre çalışılıyor” dedi.

BAŞKAN GÜDER “SADECE ORDUZU’DA 200’E YAKIN HASARLI EV TESPİT EDİLDİ”

Orduzu Mahallesi’nde vatandaşla sohbet eden Başkan Güder, depremin mahallede oluşturduğu tahribat ile ilgili olarak vatandaşlarla bir araya geldi. Orduzu’da konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Merkezi Sivrice olan ve Malatya’mızı da etkileyen bir depremi yaşadık. Rabbim daha beterinden korusun. Deprem anından itibaren Battalgazi Belediyesi olarak öncelikle kriz masasını oluşturduk. Ardından deprem sonrasında tüm muhtarlarımızla irtibata geçtik. Aldığımız bilgilerle ilçe genelinde hiçbir can kaybının olmadığını tespit ettiğimizde çok sevindik. Çünkü biz biliyoruz ki can kaybı olmazsa mal tekrar yerine tekrar gelebilir. Deprem olduğu akşamdan itibaren ekiplerimiz 7/24 esasına göre sürekli sahadalar. Bugün depremin üzerinden 6 gün geçti ve o günden beri bizler de devletimiz de sahadayız. Vatandaşımızın yaralarını nasıl sarabiliriz konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün muhtarımız ile birlikte Orduzu’da zarar gören evlerin tespitini yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yıkılan ve zarar gören evleri gezdik. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki Orduzu mahallemizde 200’e yakın hasarlı ev tespiti yapılmış. Halen de tespit çalışmaları devam ediyor.” dedi.

“DEVLETİMİZİN ŞEVKATLİ ELİ VATANDAŞIMIZA ULAŞACAKTIR”

Başkan Güder, “Evinde oturamayacak olan kardeşlerimiz kiraya çıktıkları takdirde, valiliğimiz, AFAD merkezimiz bunun kira bedelini ve evlerin taşıma parası ile eşyalarını evlerinden alamayan vatandaşlarımıza yardımlar yapılacak. Bunun detaylı açıklamaları medyada yer aldı. Havaların bu soğuk olduğu zamanlarda daha hızlı davranarak yaraların bir an önce sarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elimizdeki tüm imkanları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne seferber ettik. Belediyemizdeki tüm teknik personel ve imkanlarımızı tamamiyle Devletimizin emrine vermiş bulunmaktayız. Şükürler olsun ki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz Battalgazi ilçemizde evleri yıkılan tüm vatandaşlarımızın hesaplarına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla’ yardım paraları bugün hesaplarına yatırıldı.” şeklinde konuştu.

“OLUŞAN TÜM OLUMSUZLUKLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BİLDİRİN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vatandaşın sıkıntı ve beklentilerini aktardıklarını dile getiren Başkan Güder, “İnşallah kısa süre içerisinde tespitlerimizi yapacağız. Bizler ekiplerimizi ve araçlarımızı hasar tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetine verdik. 61 ekip çalışma yapıyor. Bu ekibin az olduğunu sayın bakanımıza ilettik ve inşallah bu ekip sayısı 100’ün üzerine çıkarılacak. Kısa sürede Battalgazi İlçemizdeki binaların kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı binalarda hafif çatlaklar var. Bizler vatandaşlarımıza da sesleniyoruz, diyoruz ki; Oluşan tüm olumsuzlukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bildirin. Hepsinin kontrolünü sağlamamız lazım. Çünkü Malatya’mız deprem bölgesinde yer alıyor ve deprem bizim en büyük gerçeğimiz. Battalgazi’miz şehir merkezini oluşturduğu için tespit çalışmaları biraz süre alabilir. İnşallah 1 hafta içerisinde tüm tespit çalışmaları yapılacak. Tespit sonrasında da devletimiz gerekli yardımı yapacaktır. Biz sizin yanınızdayız ve sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çok şükür can kaybı yok ve maddi hasarlar da elimizden gelen en kısa süre içerisinde giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm ekibine de talimat verdiğini biliyoruz. Milletimizin sıkıntıları en kısa sürede giderilecektir. Bizler de sıkıntıları yerinde tespit etmek üzere her gün bir mahallemize gidiyoruz. Rabbimizden duamız bir daha bu tür afetleri bizlere yaşatmaması. ” ifadelerini kullandı.

“RUHSATSIZ YAPILARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Başkan Osman Güder; “Zaman zaman bizlere ruhsat verdiğimizden dolayı kızıyorsunuz. İşte ruhsat vermememizin en büyük sebebi de bu. Her gün deprem olmuyor. Sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de kesinlikle ruhsatsız yapılara izin vermeyeceğiz ve depremden zarar gören evlerin yıkımında da sonuna kadar direneceğiz. Her ne kadar vatandaşımız buna karşı çıksa da biz vatandaşımızın sağlığını düşünüyoruz. Deprem bölgelerindeki hasarlı binaları gezdiğimizde daha önceki depremlerde hasar gören binalar olduğunu görüyoruz. Önceki depremlerde yapılar zarar görmüş ve insanlarımız deprem geldi geçti diyerek yeniden kullanmaya devam etmişler. Deprem en son Elazığ’da oldu ama diğer bölgelerde olmayacağının garantisi yok. Ondan dolayı da bizim ciddi tedbirler almamız lazım. Malatya’nın yerleşkesini dışarı açma hususunda biz Orduzu bölgesinde 10 bin dönümün imara açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5. ayda çalışmaları sonlandırmayı hedefliyoruz. Sürekli vatandaşların itirazı söz konusu ve haliyle süreç uzuyor. Sorunu kısa sürede çözmek için elimizden geleni yapacağız.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“İLK ANDAN BERİ OSMAN BAŞKANIMIZLA SAHADAYIZ”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de ziyarette yaptığı konuşmada “Rabbim bir daha bizlere böyle afetler yaşatmasın. Ölülerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Deprem sonrasında topyekun devletimiz sahadaydı. Bizler de Başkanımız Osman Güder ile birlikte sahadayız. İlk gün deprem meydana geldikten sonra hemen bir kriz masası oluştu. Sayın Valimiz başkanlığında büyükşehir ve ilçe belediyeler ilk anda Doğanyol’daki yıkıcı etkiden dolayı oraya yoğunlaştı. Bu şiddette bir deprem çok ucuz atlatıldı. Battalgazi bölgesinde çok fazla zayiat var ve tek tesellimiz de herhangi bir can kaybının yaşanmaması. En kısa sürede bu zayiatların tespiti ile birlikte bu yaralar sarılacak. Dün Battalgazi’de köyden mahalleye dönen bölgelerini gezdik bugün de Orduzu Mahallemizi ziyaret etmek istedik. İnşallah devletimiz yaraları kısa sürede saracak güçtedir. Belediye başkanımız Osman Güder’în talimatlarıyla ilk 2 gün ilçe halkının tüm ihtiyaçlarına anında cevap verildi. Bundan sonra da el birliği ile yaraları sarmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ise Başkan Osman Güder’ teşekkür ederek, “Sağ olsun belediye başkanımız Osman Güder ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ile meclis üyelerimiz geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Hasarlı binaları yerinde gördüler, incelediler. Beterin beteri var. Buna şükrediyoruz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)