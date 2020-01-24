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24 Ocak 2020 Cuma 11:56

Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek İçin Çalışıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantılarına devam ediyor. Mahalle toplantıları kapsamında Orduzu’da Elmasuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Güder, burada mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Güder, 'Orduzu'yu Hak Ettiği Yere Getirmek İçin Çalışıyoruz”
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Orduzu Elmasuyu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm mahallelerimizin birlikte gelişmesi, büyümesi, güzelleşmesi ve zenginleşmesinin mücadelesini veriyoruz. Orduzu Malatya’nın en güzel yerlerinden biri. Orduzu bu zamana kadar hak ettiği değeri almamıştır. Ama Orduzumuz hak ettiği yere mutlaka gelmeli. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız “dedi.

BAŞKAN GÜDER, “SEÇİM ÖNCESİNDE TESPİTLERİMİZİ YAPTIK”

Orduzu’nun sorunlarını bildiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz sizden biriyiz. Et tırnak gibiyiz. Bunun farkındayız. Ak Parti’nin kurucuları arasında olmamız hasebiyle Ak Partide göreve başladığımızda ülkenin içerisi de bulunduğu durumdan haberdardık. Ak Parti kurtarıcı olarak kurulmuş bir siyasi partidir. İnsanlarımız da buna inanarak her zaman bizlere destek oldular. Bizde partimiz de şahsımıza ne görev verildiyse o görevi yapmaya çalıştık. Şimdi de Rabbim nasip etti yaklaşık 1 yıl önce belediye başkanlığı seçimlerinde aday olduğumuzu ifade ettik. Öncelikle bizi seçen milletimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatımız bizi buraya uygun gördü. Şükürler olsun ki 300 ile 350 bin nüfus aralığında olan ilçeler arasında birinci olduk. Çok güzel bir oy oranı almış olduk. Bu yüksek oy da bizim sorumluluğumuzu arttırdı. Öncesinde de Ak Parti Battalgazi ilçe başkanlığı yapmam nedeniyle, nerde ne problem varsa vakıfız. Seçimden önce de zaten bunların tespitini ayrıca yapmıştık. Seçim sonrasında da ekip kurmamız gerekiyordu ve ekibimizi kurduk. Her başkan yardımcımıza 25 tane mahalle teslim ettik. Dedik ki bundan sonra her başkan yardımcısı kendisine bağlanan mahallelerle bire bir ilgilenecek. Muhtarlarımızla ve mahalle halkıyla oturarak sorunları teker teker ele alacak ve çözümü hususunda da takipçi olacaksınız. Bizler de haftada en az 6 mahallemizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki çalışmalar hakkında vatandaşın memnuniyeti ölçerek daha fazla ne yapabilirizin çalışmasını yapıyoruz. Bugün de Orduzumuzdayız. Elmasuyu Mahallesi ve Orduzu’muz eski yerleşim yerlerimizdir. Mahallelerimizdeki problemleri ve talepleri biliyoruz. Bu bölgemiz garibanın, fakir fukaranın yaşadığı bir bölge. Diğer mahallelerimize oranla da sorunları biraz daha fazla. Bizlerde sınırlı olan imkanlarımızı Battalgazi Belediyesi olarak en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu bölgelerimizin önceden çıkmış imar planları vardı. Bizlerde bu planların üzerine neler ilave edebiliriz, neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Malatya, Büyükşehir olduğu için yapılan çalışmaların Büyükşehir Meclisinden geçerek onaylanması gerekiyor. İnşallah bu çalışmalarımızı kısa sürede tamamlanır. Amacımız, mahalleler arasında oluşan gelişmişlik farkını azaltmak. Yani bir bölgede okul, sağlık ocağı varsa, oraya ikinci bir okul ve sağlık ocağını yapmak yerine olmayan bölgelere yapma düşüncesindeyiz” dedi.

“ORDUZU’YA YENİ BİNA YAPACAĞIZ”

Toplantıda sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Güder, “2019 yılında Ülkemiz, ekonomik sıkıntılarla kuşatılmaya çalışıldı. Buna rağmen ayakta durmak için mücadelemiz büyük oldu. Biz bu süreçte Belediyemizin kiralık olan temizlik araçlarını Belediyemizin bünyesine katarak, önemli bir giderin önüne geçmiş olduk. Öte taraftan gençler bizim için çok önemli dedik ve demeye devam ediyoruz. Hamınçiftliği’nde bulunan binamızı gençlik merkezimize dönüştürüyoruz. Yine Orduzu’daki binamızı da aynı şekilde gençlik merkezi yapmayı düşünüyorduk ancak binanın çok eski olmasından ve depreme dayanıklı olmamasından dolayı şuan o binayı yıkarak yerine daha güzel yeni bir bina yaparak gençlerimizin, yaşlılarımızı zaman geçirebileceği, oturabileceği, bayanlarımızın kurs alabileceği bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz. Şunun altını çizerek söylüyorum ki Orduzumuz Malatya’mızın en güzel mahalleleri arasında yer alıyor. Orduzu bu zamana kadar hak ettiği değeri almamıştır. Ama Orduzumuz hak ettiği yere mutlaka gelmeli. Bu yönüyle özellikle biz, Arslantepe’yi önemsiyoruz. Arslantepe insanların uğrak yeri olursa bölgemiz canlanır ve kalkınır. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Burada 40-50 dönüm bir yer bulup, Malatya müzesini bu bölgeye getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmelerimiz var. Bizim burada ki tek düşüncemiz her zaman dediğimiz gibi Orduzu’nun hak ettiği yere ulaşması. Yapmış olduğumuz projeler belki kısa vadede meyvelerini vermeyecek ama İnşallah orta ve uzun vadede planlarımız neticesinde sonuca ulaşacak. Belediye Başkanları olarak Malatya’da uyumlu çalışıyoruz. Hep birlikte Malatya’ya ne yapabiliriz ? Battalgazimize ne kazandırabiliriz? Bunun uğraşlarını veriyoruz. Amacımız Malatya’mıza, Battalgazi’mize faydalı olmak. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı birlikte olursak üstesinden geliriz. Biz her zaman bir olacağız, beraber olacağız. Komşu komşuya iyi olacak. Mahalle içerisinde dayanışmamız olacak, sokak içerisinde dayanışmamız olacak. Bunlar olduğu zaman zaten sorunların hepsi bir şekilde çözülür” şeklinde konuştu



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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