Başkan Güder Özel Çocuklara aşure ikramında bulundu

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Muharrem Ayı sebebiyle gelenekleri yaşatmak için aşure etkinliği düzenledi. “7’den 77’ye Aşure” adıyla düzenlenen etkinliğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, kurumda öğrenim ve tedavi gören özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Güder, ilk aşureyi de özel çocuklar ile birlikte dağıttı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Başkan Güder, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

“GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen aşure etkinliğini geleneksel hale getireceklerini belirten Kurum Müdürü Serdar Gündoğdu, “Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır, sevgidir. Biz de Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak aşuremizi bu duygularla kardık. Bu güzel duyguları öğrenci ve ailelerimiz ile birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadık. Kuruluş münasebetimizden dolayı bu yıl ilkini düzenledik. Bundan sonra aşure etkinliğimizi inşallah geleneksel hale getireceğiz. Katılımlarından dolayı başta Belediye Başkanımız Osman Güder’e, öğrencilerimiz ve ailelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÜDER: “HERKESİN MUHARREMİNİ TEBRİK EDİYORUM”

Aşure etkinliğine katılan Belediye Başkanı Osman Güder ise şunları söyledi: “Malumunuz Muharrem ayındayız. Bugün Engelsiz Yaşam Merkezimizde özel kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte, Aşure’yi beraber yemek için bir araya geldik. Bu birliktelikten dolayı çok mutlu olduk. Aşure ve Muharrem’den bahsederken, özellikle İslam tarihinde iki önemli nokta önümüze çıkıyor. Önemli noktalardan bir tanesi, birlik ve beraberliktir.İnsanlığın ve insanın zahmetten kurtuluşu olarak Muharrem ayını ifa ediyoruz. Diğer öne çıkan nokta ise hepimizin malumu İslam tarihinde maalesef teessüf ve hüzünle Kerbela olaylarının Muharrem ayında yaşanmış olmasıdır. Aşure özellikle bizim Battalgazi Belediyesi olarak, anlam kazandırmak istediğimiz konu şudur; İnsanların birlik ve beraberliği. Hz.Adem’in Hz. Havva ile Arafat’ta buluşması, yaşanılan bir sıkıntının sonucu olarak, Hz.Nuh (as)’ın tufandan afetten kurtularak rivayetlere göre Cudi Dağında kara ile buluşması ve Hz. Yunusun balığın karnında o sıkıntılı süreçten kurtulması bize gösteriyor ki; insanların birlik ve beraberliği insanların sıkıntılara karşı maruz kalmaları ve bu sıkıntılara göğüs germeleri, sabretmeleri, birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Bu yönü ile Muharrem’in Kerbela yönü ile değil de, birlik ve beraberliğin yine sıkıntılardan bir kurtuluşun olmasını temenni ediyoruz. Herkesin Muharremini tebrik ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)