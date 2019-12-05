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05 Aralık 2019 Perşembe 13:18

Başkan Güder, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Malatya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki özel gereksinimli bireyler ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Güder, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde Malatya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin sorunlarıyla yakından ilgilenen bir belediye olduğunu ve Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel gereksinimli bireylerin gönüllerine dokunduklarını hatırlatan Başkan Güder, özel gereksinimli bireyleri senede sadece bir gün hatırlamanın da yanlış olduğunu vurguladı. Düzenlenen kahvaltı programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

BULUT: “MALATYA’DA 6 BİN 225 ENGELLİ VATANDAŞIMIZ DEVLETİMİZDEN YARDIM ALIYOR”

Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, düzenlenen kahvaltı programı için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Bulut, “Bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli kardeşlerimiz için farkındalık oluşturan özel bir gündür.’ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ düsturuyla hareket eden devletimiz, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayat içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri ve fırsat eşitliğine sahip olmaları için tüm çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda ilimizde bulunan 6 bin 225 engelli bireyimiz evde bakım hizmetinden faydalanıyor. İl Müdürlüğümüzden özel izin alarak açılan özel evim bakım merkezinde yaklaşık 230 engellimiz hizmet alırken, 60 kapasiteli olan Malatya Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon merkezim de 50 engelli vatandaşımız hizmet görmektedir. İl Müdürlüğü olarak engelli bireylerimizin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLAMALIYIZ”

‘Engelliler haftası bir hafta boyunca kutlansa da biz her zaman sizleri hatırlıyoruz’ diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Engelliler haftası bir hafta boyunca kutlansa da biz her zaman sizleri hatırlıyoruz. Bizler, sizleri engelli olarak görmüyoruz. Sizlerin birer yetiniz kaybolmuş olabilir, esas engelli sizleri engelli olarak görüp sizin yaşam koşullarınızı ve yaşam koşullarını iyileştirmeyen, sizi engelli olarak görenleri engelli olarak görüyoruz. Biz devlet, hükümet ve belediye olarak sizin yaşam standardını yükseltmek ve yaşam kalitenizi arttırmak, sizin hayatını idame ettirme adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi Battalgazi Belediyemiz Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel gereksinimli bireylerimize hizmet vermektedir. Özel bireylerimiz bu merkezden rahatlıkla yararlanabilmektedir. Devletimizin özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bakış açısı yadsınamaz derecede önemlidir. Engelli olarak görülen vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, toplum ile beraber kaynaşması ve bizlerin de sizleri sahiplenmesini bizlerin en önemli görevleri arasındadır. Mülki erkan ile birlikte sık sık sizleri ziyaret etmeye çalışıyoruz ve problemlerinize çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizlerin yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye ve hükümet olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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