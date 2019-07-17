Başkan Güder, Şampiyonalarda Derece Yapan Özel Sporcularla Bir Araya Geldi

Türkiye Jimnastik Şampiyonası ve Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda derece yapan Sessiz Adımlar Spor Kulübü ve Yol Arkadaşlarım Spor Kulübü sporcuları ile Kulüp Başkanı Ali Karaca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, şampiyonalarda elde ettikleri başarılar hakkında bilgiler verdi. Burada konuşan Sessiz Adımlar Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, “Battalgazi Belediyemize ve Osman başkanımıza teşekkür etmek için geldik. Çünkü Battalgazi Belediyemiz geçmiş dönemde de, bu dönemde de her zaman özel çocuklarımızın yanında oldu. Çocuklarımızın katılmış oldukları ulusal müsabakalardan aldıkları başarılardan dolayı ziyarete geldik başkanımızı. Türkiye Jimnastik Şampiyonası’nda çocuklarımızın aldığı 12 tane madalya ile birlikte geldik. Daha önce yüzme veya atletizm yarışmalarında da başarılı olan çocuklarımızla birlikte geldik. Başarılarımızı mülkü amirlerimiz ile veya yerel yönetimlerimiz ile paylaşmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Osman başkanımıza da hem yeni görevinde başarılar diliyoruz, bundan sonra ki özel bireyler ile ilgili atacak adımlarda Battalgazi Belediyemizin her zaman emrindeyiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sporcuları tek tek tebrik ederek, “Bugün öğretmenlerimiz ile beraber özel çocuklarımız bizleri ziyaret ettiler. Öğretmenlerimiz, özel çocuklarımızın içerisinde hangi spor faaliyetine yatkınlıkları var ise, onları Engelsiz Yaşam Merkezleri’nde belirleyerek, Türkiye genelinde uluslararası bu sporcularımızı yarışmalara katmak üzere onlar ile belli bir çalışma yapıyorlar. Özel çocuklar bizim gerçeğimiz, toplumumuzun gerçeği, ailelerimizin gerçeği. Belki önceleri, yani önceleri derken 20 yıl öncesinde özel çocuklarımız aileler için yük konumunda idi. Ama sonrasında yapılan çalışma ve düzenlemelerle özel ilgi ve alakanın, özen gösterilmesi adına AK Parti hükümetleri çok güzel çalışmalara ve icraatlara imzalar atmış oldular. Özel çocuklarımızın veyahut da yaşlılarımıza, kısaca bakıma muhtaç olan bireylerimize siz aile bireyi olarak baktığınızda, devlet size bir katkı sunuyor, bir maaş vermiş oluyor. Dolayısı ile bu sosyal devletin gereğini yerine getirmiş oluyor. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak, ilkini gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Burada amacımız şu idi; Engelsiz Yaşam Merkezi ile, özel çocuklarımız ile ilgilenmek, onları rehabilite etmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak, sürekli 24 saat evde olmalarını engelleyerek onları dışarıya çıkarmak, yeri geldiğinde onların toprakla temasını sağlamak ve orada hobi bahçeleri oluşturarak onlarında bir şeyler yapabildiğini, yapabileceğini onlara ifade ve gösterme adına böyle bir testimiz var. Bu merkezin yapımında emeği geçen özellikle şu an ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz yerel yönetimler olarak, özel insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Eksikliklerimizi belirliyoruz, bundan sonraki yol haritamızı belirleme adına sohbetler yapıyoruz” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)